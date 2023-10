A pedido de Vojvoda, Fortaleza embarca para final da Sul-Americana com elenco completo

Todos os jogadores do elenco profissional do Fortaleza embarcaram no início da tarde desta quarta-feira (25) para o Uruguai, onde o Leão enfrenta a LDU no sábado (28), pela final da Copa Sul-Americana 2023, no Estádio Domingo Burgueño Miguel.

Até mesmo jogadores que não estão em condições de jogo, como o volante Hércules, embarcaram com o restante do elenco para Punta del Este (URU). O jogador está em recuperação pós-operatória de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo.

De acordo com seu site oficial, integram hoje o elenco profissional do Fortaleza: João Ricardo, Fernando Miguel, Kozlinski, Bruno Guimarães, Tinga, Dudu, Escobar, Bruno Pacheco, Bernardo Schappo, Benevenuto, Tobias, Titi, Brítez, Pochettino, Pedro Augusto, Caio Alexandre, Zé Welison, Lucas Sasha, Hércules, Lucas Crispim, Pikachu, Calebe, Vinícius Zanocelo, Amorim, Kauan, Lucero, Romarinho, Romero, Guilherme, Marinho, Machuca, Thiago Galhardo e Pedro Rocha.

O Fortaleza viajou rumo ao Uruguai na tarde desta quarta-feira (25). A torcida fez uma grande festa de apoio ao time durante o embarque.

O Fortaleza deve chegar ainda nesta quarta-feira (25) a Punta del Este. O primeiro treino em solo uruguaio acontecerá às 16h30 do dia seguinte, no Centro de Treinamentos do Deportivo Maldonado.