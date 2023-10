Prefeitura de Fortaleza anuncia transmissão em telões da final da Sul-Americana

Prefeito José Sarto (PDT) anunciou nesta quinta-feira (27), a transmissão da final da Copa Sul-Americana entre Fortaleza e LDU no Parque Rachel de Queiroz. A partida acontece no sábado (28), às 17 horas, no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado (URU).

Sarto informou em sua rede social que a Prefeitura de Fortaleza disponibilizará telões de LED no local para os torcedores.

Ótima notícia para a torcida do Leão! 🦁



A Prefeitura de Fortaleza vai transmitir a final da Copa Sul-Americana entre Fortaleza e LDU (Equador), neste sábado (28/10), a partir das 17 horas, no Parque Rachel de Queiroz. 💛⚽️ pic.twitter.com/PI9YxIBIEi — Sarto (@sartoprefeito12) October 26, 2023

Fortaleza tentou transmitir o jogo em telões no Castelão

O Fortaleza planejava que o torcedor acompanhasse a partida em telões instalados no Castelão, mas o clube esbarrou nas exigências da Conmebol.

A entidade responsável pela competição alegou que não haveria tempo hábil para a realização do evento. A Conmebol possui uma série de normas para viabilizar um evento do porte pretendido, como proibição de venda de ingressos, parceria com a empresa detentora dos direitos de transmissão e não divulgar patrocinadores que não sejam da Conmebol.