Conmebol divulga datas e horários dos jogos do Fortaleza na Libertadores

A Conmebol divulgou datas e horários de jogos do Fortaleza na 1ª Fase da Libertadores. O Leão está no Grupo E, com Racing, Colo Colo e Atlético Bucaramanga, da Colômbia. O Tricolor de Aço estreia no dia 1º de abril contra o Racing no Castelão e encerra a 1ª Fase no dia 29 de maio contra o time argentino em Avellaneda.

Veja as datas e horários do jogos do Fortaleza

Grupo E

1/4 - 21h30 - Fortaleza x Racing

10/4 - 21h30 - Colo-Colo x Fortaleza

23/4 - 23h - Atlético Bucaramanga x Fortaleza

6/5 - 21h30 - Fortaleza x Colo-Colo

13/5 - 21h30 - Fortaleza x Atlético Bucaramanga

29/5 - 21h30 - Racing x Fortaleza

Veja ordem dos jogos dos adversários



1/4 - 21h30 - Atlético Bucaramanga x Colo-Colo

10/4 - 19h - Racing x Atlético Bucaramanga

22/4 - 21h30 - Colo-Colo x Racing

6/5 - 19h - Atlético Bucaramanga x Racing

14/5 - 21h30 - Racing x Colo-Colo

29/5 - 21h30 - Colo-Colo x Atlético Bucaramanga