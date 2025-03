Fortaleza cai em grupo difícil na Libertadores: Veja análise, time-base e destaques dos adversários

O Fortaleza conheceu seus adversários na Libertadores após sorteio realizado pela Conmebol na noite desta segunda-feira (17). O Leão enfrentará o Racing, atual campeão da Sul-Americana e da Recopa, Colo Colo e Bucaramanga/COL.

Legenda: Grupo do Fortaleza na Libertadores Foto: Arte Jogada

O Grupo do Leão é difícil. Racing é o favorito, pela força do elenco e entrosamento. É um dos melhores times argentinos.

O Fortaleza chega como segunda força do Grupo, pois tem elenco melhor que Colo Colo e Bucaramanga/COL. Mas precisará jogar mais do que está jogando para se classificar para a 2ª Fase da Libertadores. Elenco o Leão tem, mas precisa jogar mais.

Haviam times no Pote 2 mais difíceis que o Colo-Colo, como LDU, Del Valle, Estudiantes ou Bolívar.

No Pote 4, o normal era ter um rival fraco. Mas o Bucaramanga não é uma baba. O futebol colombiano tem boas equipes, e existiam rivais mais fracos, como Carabobo, Central Cordoba ou Bulo Bulo, mas rivais difíceis como Bahia, Barcelona ou Cerro.

Outro ponto é a viagem complicada para Bucaramanga. Um desafio logístico para o Fortaleza.

Veja a análise dos adversários:

Racing

Legenda: O Racing foi campeão da Recopa diante do Botafogo Foto: Divulgação / @RacingClub

O Racing é uma equipe muito forte e conquistou recentemente a Recopa Sul-Americana diante do Botafogo, com duas vitórias convincentes. Para jogar a Recopa, La Academia ganhou a Sul-Americana de 2024.

A equipe do técnico Gustavo Costas é corajosa e tem um estilo muito ofensivo. Em casa, do incrível El Cilindro, é muito difícil jogar. E fora de casa, o Racing mantém o estilo de jogo.

Ainda que a "La Academia" tenha dado uma relaxada após o título da Recopa caindo de rendimento no Campeonato Argentino, tem um ataque poderoso, com Vietto, Martínez e Salas, e com um ótimo meia como Almendra.

Time Base: Arias, Martirena, Di Cesare, Colombo, Gabriel Rojas, Nardoni, Santiago Sosa, Almendra, Santiago Solari, Adrián Martínez e Maxi Salas

Colo Colo

Legenda: O Colo Colo reencontra o Fortaleza na Libertadores, mas não vive boa fase Foto: Divulgação / Colo Colo

O Indio está em fase ruim no Campeonato Chileno. É apenas o 11º com 6 pontos. A equipe tem os meias Claudio Aquino e Lucas Cepeda como destaques, mas o setor ofensivo vem em má fase.

Arturo Vidal, ex-Juventus, Bayern de Munique, Barcelona, Inter de Milão e Flamengo, aos 37 anos está no Cacique, mas só jogou 65 minutos.

O técnico do Colo Colo é Jorge Almirón, vice da Libertadores de 2023 com o Boca Juniors, perdendo o título para o Fluminense no Maracanã.

A equipe já enfrentou o Fortaleza em Libertadores anteriores e tem uma rivalidade com a equipe cearense pela contratação de Lucero, que foi parar até na FIFA.

Time Base: De Paul, Saldivia, Vegas, Wiemberg, Mauricio Isla, Pavez, Aquino, Cepeda, Pizarro, Correa e Salomón Rodríguez

Atletico Bucaramanga/COL

Legenda: O Bucaramanga jogará a sua 3ª Libertadores Foto: Divulgação / @ABucaramanga

O Atlético Bucaramanga vai para a sua terceira Libertadores. Campeão do Torneio Apertura da Colômbia de forma surpreendente, tem como destaque o experiente Cristián Zapata.

A equipe conta com um ex-jogador do Ceará no elenco. Jhon Vásquez, de 30 anos, que passou pelo Vozão em 2022.

A equipe não começou bem o Campeonato Colombiano, vencendo apenas um jogo, empatando 3 e perdendo 4. É o 17ª entre 20 equipes.

Este ano, perdeu título da Supercopa da Colômbia para o Atlético Nacional nos pênaltis.

O técnico do Bucaramanga é o paraguaio Gustavo Florentín, ex-jogador do Sport.

Time Base: Quintana, Gutiérrez, Jefferson Mena, Carlos Romaña, Hinestroza, Diego Chávez, Fabry Castro, Flores, Londoño, Fabián Sambueza e Andrés Ponce