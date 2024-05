Empresário que importunou nutricionista declarou ter patrimônio de R$ 2 milhões, diz acusação

Atualização: O título desta matéria foi atualizado para não gerar dúvida de que a informação principal foi repassada pelo advogado de acusação da ação cível mencionada, ou seja, o advogado da vítima, a nutricionista Larissa Duarte, e não o advogado da defesa do empresário Israel Leal Bandeira Neto.

O empresário Israel Leal Bandeira Neto, de 41 anos, filmado ao importunar a nutricionista Larissa Duarte no elevador de um prédio de Fortaleza, declarou patrimônio de R$ 2 milhões à Justiça, sem incluir imóveis e veículos. As informações são do advogado da vítima, Raphael Bandeira.

A valor foi apresentado voluntariamente pelo próprio acusado para justificar que não poderia ser preso pelo crime porque trabalha para sustentar os filhos e a mulher, segundo a acusação. No último dia 16 de abril, a 9ª Vara Criminal rejeitou o pedido de prisão preventiva de Israel e impôs medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.

O patrimônio declarado foi utilizado pelo advogado da nutricionista para comprovar que o importunador tem capacidade econômica de pagar R$ 300 mil pelos danos morais causados. A ação indenizatória foi ingressada no último dia 24 de abril.

“O intuito, obviamente, não é enriquecimento da vítima, mas o cumprimento da indenização pelo viés pedagógico para inibir esse tipo de conduta”, completa, ponderando que o crime e a repercussão também geraram danos à cliente. Raphael Bandeira Advogado da vítima

“Ela não esperava essa exposição, mas, diante do que houve, tem buscado fazer um movimento para apoiar outras mulheres”, completou.

A audiência de conciliação foi marcada para o próximo dia 4 de julho, na 21ª Vara Cível de Fortaleza. Se as partes não entrarem em um acordo, o próximo passo será uma audiência de instrução para apresentar provas e testemunhas, e caberá ao juiz decidir o valor da indenização.

O advogado de Israel, Bruno Queiroz, informou que, após a citação, irá apresentar contestação nos autos, "uma vez que o valor cobrado não encontra respaldo na legislação". "A defesa buscará a fixação de valores dentro dos parâmetros fixados na jurisprudência", disse.

Relembre o caso

O crime ocorreu no último dia 15 de fevereiro, no bairro Aldeota, em Fortaleza. Israel Bandeira Neto foi denunciado pela vítima nas redes sociais.

Imagens das câmeras do prédio mostram o ato de importunação sexual quando a nutricionista sai do elevador. Na sequência, o suspeito foge.

O empresário virou réu pelo crime de importunação sexual, após a Justiça Estadual receber a denúncia do Ministério Público do Estado. O processo tramita sob sigilo de justiça.

Após a repercussão do caso, a empresa de investimentos para a qual o empresário trabalhava anunciou que ele foi afastado.

Outras duas mulheres (mãe e filha) também registraram Boletim de Ocorrência contra Israel Bandeira, por outro crime de importunação sexual dentro de um elevador.