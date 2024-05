Beach Park prorroga promoção Residentes do Ceará com lanche grátis até 12 de maio

Estendendo ao público uma oportunidade única, o Beach Park prorrogou a promoção “Residentes do Ceará” até o próximo dia 12 de maio. Os interessados em conhecer e curtir um dia inteiro no parque podem adquirir os ingressos pelo valor de R$ 149 à vista no Pix.

O valor também pode ser pago no cartão de crédito por R$ 159, podendo ser parcelado em até 10x de R$15,90. O desconto equivale a R$ 120 no preço original do ingresso. Os residentes cearenses têm a chance de garantir seu ingresso até o dia 12 de maio, podendo ser utilizado até o dia 12 de julho. Uma ótima oportunidade para aproveitar o Aqua Park do Beach Park com a família em datas de feriados e finais de semana.

Além do acesso a todos os brinquedos, o valor promocional ainda dá direito ao combo do cheeseburger ou a opção que inclui hambúrguer, batata frita e refrigerante.

Para realizar a compra, os clientes devem portar RG e comprovante de residência no estado. Para mais informações, é possível acessar o site oficial www.beachpark.com.br ou entrar em contato pela Central de Vendas: (85) 4012-3030.

Em atividade desde 1985 e considerado o maior da América Latina, o parque aquático oferece mais de 30 opções de brinquedos, tobogãs e piscinas destinados a todos os tipos de público.

SERVIÇO

Site: www.beachpark.com.br

Central de vendas: (85) 4012-3030

WhatsApp: (85)98171-7021