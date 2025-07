Festival Halleluya terá shows de Padre Marcelo Rossi, Fábio de Melo e Frei Gilson; veja programação

A 27ª edição do Festival Halleluya será realizada neste mês com nomes como Padre Marcelo Rossi, Fábio de Melo e Frei Gilson. O festival de música católica, considerado o maior da América Latina, ocorre entre os dias 23 e 27 de julho no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), em Fortaleza. Kelly Patrícia e a banda Rosa de Saron também integram a programação.

O evento é promovido pela Comunidade Católica Shalom há quase três décadas e estima reunir mais de um milhão de pessoas. Apesar da entrada ser gratuita, é preciso doar 1kg de alimento para os projetos de Promoção Humana do Shalom.

Em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), o festival receberá doações de sangue todos os dias. Além disso, os fiéis poderão se cadastrar como doadores de medula óssea.

Haverá serviços como:

Praça de alimentação;

Estacionamento;

Áreas de convivência, como lounges.

No festival, também serão oferecidas programações em diversos espaços temáticos, incluindo o Espaço da Misericórdia; Espaço Adventure; Espaço Cultural, com música eletrônica (23, 26 e 27/07), e Games e Cultura Geek (24 e 25/07); e o Expo Halleluya.

Para os pais, é possível levar os filhos ao Halleluya Kids, uma área dedicada às crianças.

Confira a programação do Palco Alive

Quarta-feira (23)

Haverá uma missa presidida pelo Padre Antônio Furtado às 18h. Posteriormente, se apresentam: o cantor Batista Lima, o alagoano Yuri Costa, e a cantora Gabriela de Sá. Para encerrar a primeira noite, subirão no palco o compositor e ex-vocalista da banda Rosa de Saron, assim como Guilherme de Sá.

Quinta-feira (24)

No segundo dia, a Santa Missa irá abrir a programação. Em seguida, haverá shows de Juninho Cassimiro, do grupo Ministério Adoração e Vida, da Irmã Kelly Patrícia e do Instituto Hesed. Encerrando a noite, haverá o show da banda Rosa de Saron.

Sexta-feira (25)

Na sexta-feira (25), Pe. Adriano Zandoná e Bruna Marta, Suely Façanha, Adriana Arydes, Padre Fábio de Melo e Flávio Vitor se apresentam no palco do Halleluya.

Sábado (26)

Dom Gregório Paixão abre a programação de sábado (26) com a Santa Missa. Em seguida, tem show com a animação do missionário Morelzinho. Depois, o público acompanha as apresentações de Frei Gilson, Missionário Shalom, a banda Cosme e a banda Sopragod.

Domingo (27)

No domingo (27), a missa de abertura é presidida pelo Padre Marcelo Rossi. A programação segue com o missionário Davidson Silva e a Fraternidade São João Paulo II.

Festival Halleluya