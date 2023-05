Festival Halleluya chega à 25ª edição com shows de padre Fábio de Melo e Rosa de Saron

O Festival Halleluya, promovido pela comunidade católica Shalom, chega à 25ª edição neste ano. O evento terá duração de cinco dias, entre 19 e 23 de julho, no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), em Fortaleza, e trará mais de 30 atrações, como o padre Fábio de Melo, a irmã Kelly Patrícia e as bandas Rosa de Saron e Reale.

Além dessas atrações, o festival, que é considerado o maior de música católica da América Latina, trará nomes como o grupo Missionário Shalom, Flávio Vitor Jr., Jake Trevisan e outros de alcance nacional e internacional.

"O Halleluya é um grande bem. Um grande bem por meio da evangelização, um grande bem para a família que participa do Halleluya, para os mais pobres e mais necessitados do Estado", considera o padre e assistente local da Comunidade Católica Shalom em Fortaleza, Sílvio Scopel. A entrada no evento será gratuita.

Estrutura

De acordo com a comunidade Shalom, o festival terá vários ambientes além da arena de shows, como áreas de convivência, espaços para oração, cultura, games e crianças, e praça de alimentação. Também haverá lounge e outras estruturas como Halleluya Adventure, Halleluya Camping, Halleluya Solidário e Expo Halleluya.

Legenda: A banda Rosa de Saron também foi confirmada para o evento. Foto: Divulgação/Som Livre

No que diz respeito às ações de solidariedade, o festival proporcionará arrecadação de alimentos para doação e coleta de sangue e cadastro de medula óssea, em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce).

Edição especial

O Festival Halleluya já faz parte do calendário de eventos de Fortaleza e propõe aos católicos música, diversão e espiritualidade.

Para comemorar os 25 anos, estão confirmadas as presenças de artistas que fizeram história no evento, como Celina Borges e Eugenio Jorge.

Serviço

Festival Halleluya 2023

Quando: 19 a 23 de julho

Onde: Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU) - Av. Alberto Craveiro, 2222 - Castelão

Entrada gratuita