Festival Halleluya terá shows de Padre Fábio de Melo, Frei Gilson e mais; veja atrações

Com atrações para todos os gostos, a 26ª edição do Festival Halleluya 2024 lançou a programação completa nesta terça-feira (2). O evento, que é gratuito, acontece de 17 a 21 de julho. Dentre as principais atrações estão Padre Fábio de Melo, Padre Marcelo Rossi, Juninho Cassimiro, e outros.

O maior festival de música católica da América Latina ocorre no na Cidade da Paz (Arena Halleluya), no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU). As missas ocorrem nos dias 17, 18, 20 e 21 de julho. É esperado o público de 1 milhão de pessoas, durante os cinco dias de evento.

Veja também Verso Curso de dança da Vila das Artes está sem coordenação e professores; famílias temem descontinuidade Verso Programação de férias tem shows gratuitos de Iza, Paula Toller e Frejat na Praia de Iracema

As festividades iniciam todos os dias às 18h. Na edição de 2024, o Halleluya oferecerá atividades culturais, espirituais e sociais acontecendo simultaneamente. As ativações são:

Adoração ao Santíssimo Sacramento

Confissões

Curso de preparação para a Confissão

Oração e aconselhamento

Arena Cultural

Adventure

Halleluya Kids

Expo Halleluya

Praça de alimentação

Brechó

Livraria Shalom

Arrecadação de alimentos Hemoce: posto de arrecadação de bolsas de sangue e cadastro de medula óssea

Embora o evento seja gratuito, o festival oferece um lounge com maior conforto, com cadeiras e mesas. O setor lounge está com vendas abertas, neste link, a partir de R$ 59,90.

Confira as atrações por dia no palco Alive

Quarta-feira, 17

Missa presidida pelo Padre Antônio Furtado.

Shows: Yuri Costa, Gabriela Sá, Juninho Cassimiro

Quinta-feira, 18

Missa presidida pelo Dom José Negri

Shows: Suely Façanha, dupla Ítalo Poeta e Ana Clara Rocha - Exército de Deus, Flávio Vitor Jr e Irmã Kelly Patrícia e o Exército de São Miguel

Sexta-feira, 19

Shows: Thiago Brado, Adriana Arydes, Padre Fábio de Melo e grupo Adoração e Vida, com o missionário Walmir Alencar

Sábado, 20

Missa presidida por Dom Gregório Paixão

Shows: Naldo José, grupo Missionário Shalom, Frei Gilson, Cosme e Sopragod

Domingo, 21

Missa presidida por Padre Marcelo Rossi

Shows: Davidson Silva e Fraternidade São João Paulo II

Serviço