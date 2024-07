Programação de férias tem shows gratuitos de Iza, Paula Toller e Frejat na Praia de Iracema

Com atrações para todos os públicos, acontece na próxima sexta-feira (5) e sábado (6) mais um Férias na PI. Paula Toller, Iza, Frejat, Vitor Kley e Selvagens à Procura de Lei estão entre as atrações principais dos shows gratuitos que ocorrem no Aterrinho da Praia de Iracema.

A abertura do Férias na PI, na sexta (5), a partir das 19 horas, com apresentações de Paulo Façanha, Selvagens à procura de Lei, Frejat e Paula Toller.

O encerramento ocorre no sábado (6), com shows de Canto de Fortaleza (Rafael Amora + Luh Livia + Claudine Albuquerque + Yayá Villa Boas), Makem, Vitor Kley e Iza.

Veja também Verso Shows, peças e exposições: Centro Cultural Dragão do Mar divulga programação de férias Verso Curso de dança da Vila das Artes está sem coordenação e professores; famílias temem descontinuidade

PROGRAMAÇÃO POR DIA

SEXTA (5)

Paulo Façanha

Selvagens à procura de Lei

Frejat

Paula Toller

SÁBADO (6)

Canto de Fortaleza (Rafael Amora + Luh Livia + Claudine Albuquerque + Yayá Villa Boas)

Makem

Vitor Kley

Iza

FÉRIAS NA PI

Quando: sexta (5) e sábado (6), a partir das 19 horas

Onde: Aterrinho da Praia de Iracema (Av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema)