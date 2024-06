Padre Marcelo Rossi fala sobre empurrão em missa: 'me dei conta da importância de se cuidar'

Durante o Domingão com Huck neste domingo (30), o padre Marcelo Rossi relembrou o empurrão que levou de uma mulher durante uma missa em 2019 e o impacto que o episódio teve para uma mudança de vida. A agressão, que viralizou na internet, ocorreu durante um evento com jovens, no momento da homilia, e o sacerdote caiu do palco.

"A pessoa passou, me empurrou, mas na hora — esse foi o segredo — eu perdoei a pessoa, sem saber quem era", lembra. Com o incidente, o padre conta que tomou consciência de que precisava se cuidar.

Não chegou a quebrar nada, fui fazer todos os exames, tinha que esperar três dias porque podia ter batido a cabeça. Graças a Deus nada aconteceu. E lá eu comecei a me cuidar fisicamente. Padre Marcelo Rossi

Marcelo Rossi, antes de ser padre, formou-se em Educação Física e praticava musculação. "Eu era bem forte. Aí depois eu parei, porque na missão eu esqueci daquilo que eu ensinava aos outros", conta.

No telão, Huck exibiu um antes e depois do padre, comparando a mudança física. Com 1,95m de altura, o padre lembra que chegou a pesar 60kg, quando esteve em depressão. Foi após o episódio do empurrão que ele voltou a cuidar da saúde.