Gerson Brenner ganha carro adaptado comprado por meio de vaquinha virtual feita pela filha

O ex-ator Gerson Brenner ganhou um carro adaptado para pessoas com deficiência no último sábado (3) como presente da filha, Vitória Brenner. O veículo foi comprado com o dinheiro de uma vaquinha virtual.

A jovem compartilhou o momento da entrega do carro em suas redes sociais. "Minha ficha ainda não caiu e quando entregar vai continuar sem cair. Eu ainda não acredito", disse ela emocionada.

Brenner é cadeirante há 23 anos. Ele ficou com diversas sequelas após sofrer um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto.

Durante a entrega do presente, Gerson, a princípio, ficou desnorteado, mas logo que percebeu o que estava acontecendo, se emocionou. Em seguida, o ator e a filha saíram para dar a primeira volta no carro.

Vitória Brenner também usou o Instagram para agradecer às pessoas que colaoraram com a vaquinha. Em maio, a jovem afirmou ter arrecadado R$120 mil para comprar o veículo.

"Quero agradecer a cada um que doou, compartilhou, fez isso acontecer. Vocês não têm noção da minha sensação de dever cumprido, da felicidade! Ele sorria. No início, ele ficou em choque. Aí, depois, a ficha foi caindo e ele ficando feliz. Muito obrigada de coração a cada pessoinha", contou.