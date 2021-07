Morre produtor fonográfico Cícero Chaves, filho do cearense Chico Anysio

O produtor musical e DJ Cícero Chaves morreu neste domingo (4) aos 39 anos. Ele é filho do cearense Chico Anysio (1931-2012) e da ex-frenética Regina Chaves. A causa e o local do falecimento não foram divulgados. A informação é de um colunista do O Globo.

O artista conheceu a música eletrônica em 1997 e começou a produzir as próprias faixas em 2000, conforme o portal Beatport. Do tech-house ao hip-hop, Cícero gostava de misturar diversos estilos musicais em suas obras. Além de produtor, ele também era proprietário da gravadora ‘underground’ 11Hz Recordings.

Quando o pai morreu, há 9 anos, Cícero falou, em entrevista, sobre a relação que tinha com o artista.

Cícero Chaves produtor musical "Muita gente acha que meu pai é piadista. Algumas vezes ele soltava alguma piada e todo mundo caía na gargalhada, mas normalmente ele era mais sério. A lembrança que eu tenho dele é da gente pintando juntos. Era uma coisa que nos unia, um convívio mais no silêncio. Ele gostava muito de frases e tem uma que ele me disse que eu levo para a minha vida até hoje: 'Meu filho, não adianta esperar chegar a inspiração. Se tivesse esperado, eu não teria feito uma piada. Você tem que insistir, suar, aí ela vem'".

Legenda: Cícero Chaves era filho de Chico Anysio com Regina Chaves Foto: reprodução/Facebook