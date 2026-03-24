Enquete BBB 26: quem se destacou no Sincerão?

Noite de briga generalizada na casa do BBB 26 em mais uma brincadeira do Sincerão, realizado na última terça-feira (26). Todos os participantes foram orientados a escolher quem é o "Chato de Galocha" da edição. A exposição das opiniões rendeu confusão até depois da dinâmica.

Os emparedados Jonas e Gabriela indicaram um ao outro, enquanto Ana Paula foi indicada por outros três participantes. Alberto Cowboy, Juliano Floss também receberam o título de "chato" pelos colegas.

Na noite desta quinta-feira

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