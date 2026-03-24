Enquete BBB 26: quem se destacou no Sincerão?
Dinâmica na véspera do paredão desta terça-feira (24) fez os brothers escolherem a pessoa mais chata da casa.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 06:55)
Noite de briga generalizada na casa do BBB 26 em mais uma brincadeira do Sincerão, realizado na última terça-feira (26). Todos os participantes foram orientados a escolher quem é o "Chato de Galocha" da edição. A exposição das opiniões rendeu confusão até depois da dinâmica.
Os emparedados Jonas e Gabriela indicaram um ao outro, enquanto Ana Paula foi indicada por outros três participantes. Alberto Cowboy, Juliano Floss também receberam o título de "chato" pelos colegas.
Na noite desta quinta-feira
Vote na enquete:
inter@