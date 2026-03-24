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Enquete BBB 26: quem se destacou no Sincerão?

Dinâmica na véspera do paredão desta terça-feira (24) fez os brothers escolherem a pessoa mais chata da casa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 06:55)
Zoeira
Cinco participantes do reality show BBB 26 estão sentados lado a lado em bancos cilíndricos marrons sobre um gramado artificial. Da esquerda para a direita: uma mulher de camiseta preta e calça jeans clara; um homem de camiseta preta com a palavra
Legenda: Quem é o 'Chato de Galocha' do BBB 26? Dinâmica de indicação entre os participantes gerou muita intriga.
Foto: Reprodução TV Globo

Noite de briga generalizada na casa do BBB 26 em mais uma brincadeira do Sincerão, realizado na última terça-feira (26). Todos os participantes foram orientados a escolher quem é o "Chato de Galocha" da edição. A exposição das opiniões rendeu confusão até depois da dinâmica. 

Os emparedados Jonas e Gabriela indicaram um ao outro, enquanto Ana Paula foi indicada por outros três participantes. Alberto Cowboy, Juliano Floss também receberam o título de "chato" pelos colegas.

Na noite desta quinta-feira 

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