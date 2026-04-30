Novo filme de Resident Evil nos cinemas ganha trailer; assista

O primeiro trailer oficial do novo filme de Resident Evil, um reboot dirigido por Zach Cregger, foi divulgado nesta quinta-feira (30). Com roteiro de Shay Hatten, a trama já em data de estreia nos cinemas: 17 de setembro de 2026.

A nova versão da franquia Resident Evil terá como protagonistas no elenco nomes como Austin Abrams (A Hora do Mal), Paul Walter Hauser (Quarteto Fantástico: Primeiros Passos), Kali Reis (True Detective), Zach Cherry (Ruptura) e Johnno Wilson (I Love That For You).

O reboot foi disputado por gigantes da indústria como a Warner e a Netflix assim que foi anunciado. No entanto, o projeto vai permanecer com a Sony, com supervisão da Columbia Pictures.

Esse já é o segundo reboot da franquia. O primeiro foi "Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City", lançado em 2021.

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Série cancelada pela Netflix

Em 2022, a série "Resident Evil" foi cancelada pela Netflix após uma temporada. Conforme o portal Deadline, os episódios não tiveram uma boa recepção do público. Assim, os custos de gravação e produção foram superiores ao valor arrecadado.

A estreia foi ofuscada pelo lançamento de uma nova temporada de Stranger Things. Durante a primeira semana, "Resident Evil" concentrou 72,7 milhões de horas assistidas e ficou em segundo lugar. No entanto, nas semanas seguintes, não teve crescimento considerável de visualizações.

A série também não foi bem recebida pelos críticos, que apontaram problemáticas na adaptação.