Série de 'Resident Evil' na Netflix é cancelada após uma temporada

A série "Resident Evil" foi cancelada pela Netflix após uma temporada. Conforme o portal Deadline, os episódios não tiveram uma boa recepção do público. Assim, os custos de gravação e produção foram superiores ao valor arrecadado.

A estreia foi ofuscada pelo lançamento da nova temporada de Stranger Things. Durante a primeira semana, "Resident Evil" concentrou 72,7 milhões de horas assistidas e ficou em segundo lugar. No entanto, nas semanas seguintes, não teve crescimento considerável de visualizações.

A série também não foi bem recebida pelos críticos, que apontaram problemáticas na adaptação.

Nova história de Resident Evil

Com produção de Andrew Dabb, da série Supernatural, "Resident Evil" ganhou uma nona sinopse.

"Ano 2036 – 14 anos após um vírus mortal ter causado um apocalipse global, Jade Wesker luta pela sobrevivência em um mundo invadido por criaturas insanas e infectadas com sede de sangue", detalhou o resumo.

Assim, Jade foi assombrada por seu passado em New Raccoon City e pelas conexões de seu pai com a Umbrella Corporation.

Apesar de ser mais um live-action da franquia de jogos, 'Resident Evil' não focou em personagens já conhecidos do público. Os protagonistas foram Jade e Billie Wesker, filhos recém-criados do vilão Albert Wesker, saltando por linhas do tempo entre 2022 e 2036.