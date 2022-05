Estreia Stranger Things: que horas vai ser lançada a nova temporada na Netflix?

Está cada vez mais perto de os fãs de Stranger Things maratonarem a tão aguardada 4ª temporada da série. A primeira parte estará disponível no catálogo da Netflix na madrugada desta sexta-feira (27).

De acordo com o anúncio da plataforma de streaming, os usuários terão acesso aos novos episódios a partir das 4 horas (horário de Brasília).

A 4ª temporada da série está dividida em duas partes: o volume 1 estreia nesta sexta com 7 episódios, enquanto o segundo conta com dois capítulos e entrará no catálogo em 1º de julho. Todos os capítulos terão mais de uma hora, com o maior atingindo 99 minutos.

Os irmãos Matt e Ross Duffer, criadores da produção, revelaram que o quarto ano da série será o mais longo da saga até agora.

Que horas vai ser lançada a nova temporada de Stranger Things?

Assista ao trailer:

Sinopse da nova temporada de Stranger Things

Seis meses depois da batalha de Starcourt, que deixou um rastro de terror e destruição em Hawkins, nosso grupo de amigos se separa pela primeira vez — e as turbulências do colégio dificultam ainda mais as coisas. Nesse momento de vulnerabilidade, surge uma nova ameaça sobrenatural ainda mais terrível, trazendo um grande mistério que pode ser a chave para acabar com os horrores do Mundo Invertido.