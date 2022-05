Bridgerton terá foco em história de Penelope e Colin em 3ª temporada, anuncia Netflix

A plataforma Netflix anunciou, nesta segunda-feira (16), que a terceira temporada de Bridgerton (2020) terá foco no romance de Penelope (Nicola Coughlan) com Colin (Luke Newton). A narrativa diverge da ordem dos livros de Julia Quinn, nos quais a série é baseada.



O primeiro e segundo livro narra a história de Daphne e Simon e de Kate e Anthony, respectivamente, assim como na série. Já o terceiro livro acompanha a trama de Benedict Bridgerton, a terceira temporada focará no outro irmão, que só é tema central do quarto livro.

Veja tweet da Netflix sobre nova temporada:

O anúncio sobre a nova temporada foi feito durante o evento da Netflix, FYSEE Space.

Série aborda vida de família aristocrata

"Bridgerton" conta a história de uma família aristocrata inglesa que se vê envolvida em uma rede de luxúria e traições.

A produção roteirizada por Shonda Rhimes ("Grey's Anathomy") fez sua estreia na plataforma digital em dezembro de 2020. Cada temporada é focada em um integrante da família Bridgerton.