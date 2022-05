Tierry beija bailarina durante apresentação da Dança dos Famosos; veja vídeo

O cantor Tierry trocou um beijo com a bailarina Carla Bruno, neste domingo (15), durante a apresentação da dupla no Dança dos Famosos, quadro do programa Domingão do Huck.

Ao som do sucesso "Ela Só Pensa em Beijar", do MC Leozinho, os dois trocaram o beijo durante a performance de funk. A atitude surpresa foi elogiada, apesar de os jurados terem criticado que a dupla não conseguiu executar alguns passos da coreografia.

"Esse beijo foi técnico ou não foi técnico?", questionou o apresentado Luciano Huck e o ator Mateus Solano, um dos jurados que integrava a atração desse domingo.

Em seguida, a bailarina Carla justificou que a canção de apresentação deles foi o motivo: "Não sou eu que escolho a música".

"Mas quem escolheu o beijo foi você, e eu aceitei", disparou Tierry.

"O beijo para mim foi nota 10!", brincou o anfitrião da atração da TV Globo.

Cantor já flertou com bailarina

No primeiro dia de ensaio, Tierry perguntou qual era o estado civil da bailarina. "Você está solteira, professora?", questionou ele. Carla, então, respondeu que sim e o cantor continuou: "Fico um pouco...", disse gesticulando as mãos, mas sem completar a frase. Após a cena, ambos riram.

A situação foi lembrada por Luaciano Huck quando a dupla já estava no palco para se apresentar para os jurados. "Carla, eu tô enganado ou ele chegou já meio no xavequinho no primeiro dia? Ou é só impressão?", perguntou o apresentador. Conforme a professora e o artista, a cena não passou de uma brincadeira. "É impressão. Foi só para quebrar o gelo", justificou Tierry, aos risos.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn