Netflix deve lançar plano mais barato com exibição de anúncios, diz jornal

A Netflix deve lançar um plano de assinatura com exibição de anúncios e custo mais barato ainda em 2022, conforme informações do jornal The New York Times.

A própria empresa teria notificado os funcionários sobre a novidade em um comunicado interno. Os detalhes sobre o formato e a frequência das publicidades ainda não foram informados oficialmente, assim como os valores e a data de implantação do plano.

Ainda segundo a publicação, executivos da Netflix afirmaram que a ideia pode ser implantada no último trimestre deste ano. A companhia ainda planeja começar a “reprimir o compartilhamento de senhas entre sua base de assinantes” no mesmo período. Para isso, a plataforma possivelmente irá cobrar taxas de quem compartilha senha com amigos que moram em outro endereço, como noticiou, em março, a revista Variety.

A Netflix ainda confirmou que as assinaturas tradicionais sem publicidade serão mantidas.

"Quem acompanha a Netflix sabe que sou contra a complexidade da publicidade e sou um grande fã da simplicidade da assinatura. Por mais que eu seja fã disso, sou um grande fã da escolha do consumidor, e permitir que consumidores que gostariam de um preço mais baixo e são tolerantes à publicidade consigam o que querem faz muito sentido”, disse Reed Hastings, co-fundador e CEO da Netflix, em abril deste ano, quando rumores sobre o novo pacote começaram.

Conforme o executivo, a prática vem sendo aplicada em streamings concorrentes, como o Hulu e o HBO Max, e tem dado resultados positivos.