Ceará no streaming: 10 filmes cearenses para assistir na Amazon, Globoplay e Netflix

A produção cinematográfica do Ceará ultrapassou as salas de cinema e marca presença também no streaming. Diferentes plataformas contam com estes filmes disponíveis no catálogo. Com poucos cliques é possível assistir trabalhos que revelam a cena criativa do Estado.

Além de registrar e divulgar os cenários da região para o mundo, as obras comprovam o trabalho de toda uma série de profissionais do setor audiovisual. Da direção ao roteiro. Do elenco às equipes de edição, som, luz ou produção. É o Ceará na tela grande.

A lista inclui gêneros como a comédia, drama, horror, experimental e até documentário. Dentre os destaques está o premiado "Cabeça de Nêgo". O filme de Deo Cardoso foi eleito pela Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA) como o melhor filme de 2021. Uma ótima sessão!

Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral (2018)

Continuação do fenômeno de bilheteria lançado em 2012, o filme dirigido por Halder Gomes traz de volta o mágico universo de Francisgleydisson (Edmilson Filho). Dessa vez, o personagem se vê obrigado a fechar o Cine Holliúdy.

Com a situação difícil, ele e a família passam a morar na casa da sogra. Tudo muda quando o protagonista vive uma experiência alienígena. E o que o herói faz? Como fã do cinema, ele investe na realização de um filme sobre o tema e ganha o apoio do prefeito da cidade.

Em cartaz aqui.

Currais (2019)

O longa-metragem dirigido por David Aguiar e Sabina Colares une documentário e ficção. A obra revela a história de um capítulo triste da história do Ceará. Acompanhamos Romeu, personagem fictício que viaja pelo sertão nordestino em busca de respostas e vestígios dos campos de concentração.

Em 1932, inúmeros flagelados da seca foram aprisionados nestes lugares. Romeu vai costurando as memórias a partir da coleta de relatos reais, documentos e fotos.

Em cartaz aqui.

Greta (2019)

Estreia de Armando Praça na direção, "Greta" foi exibido na Mostra Panorama da 69ª edição do Festival de Berlim. Outro feito da produção foi ganhar o Troféu Mucuripe de "Melhor Longa-metragem" na 29ª edição do Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema.

Pedro (Marco Nanini) é um enfermeiro de 70 anos. Ele precisa liberar uma vaga no hospital onde trabalha para Daniela (Denise Weinberg), sua melhor amiga.

Para salvá-la, ele decide ajudar Jean (Demick Lopes), um jovem que acaba de ser hospitalizado e algemado por cometer um crime. Pedro esconde-o em sua própria casa. Nesse período, eles se envolvem afetiva e sexualmente.

Em cartaz aqui.

Inferninho (2018)

Guto Parente e Pedro Diógenes assinam a criação deste universo cinematográfico. Deusimar (Yuri Yamamoto) é dona do bar "Inferninho", espaço que é um refúgio de sonhos e fantasias.

Ela quer deixar tudo para trás e ir embora, para um lugar distante. Jarbas (Demick Lopes) é um marinheiro que acaba de chegar e sonha em fincar raízes. O amor entre os dois deve alterar o cotidiano do bar.

Em cartaz aqui.

Bate Coracão (2019)

Rodado em Fortaleza, o filme dirigido por Glauber Filho envolveu cerca de 300 profissionais de forma direta e outras mil pessoas indiretamente. Nessa comédia de costumes conhecemos Sandro (André Bankoff), um publicitário preconceituoso e metido a conquistador.

Na Noite de Ano Novo, ele sofre um ataque cardíaco e precisa urgentemente de um coração novo. É quando entra em cena o coração doado pela cabeleireira Isadora (Aramis Trindade), recém-falecida devido a um acidente.

Assistir aqui.

O Clube Dos Canibais (2018)

Pelo título da produção, o filme promete agradar os fãs de horror e suspense. Dirigido por Guto Parente, "O Clube dos

Canibais" apresenta Otavio (Tavinho Teixeira) e Gilda (Ana Luiza Rios). Eles são membros do secreto e perigoso grupo que nomeia o longa.

Tudo muda quando Gilda descobre um segredo de Borges (Pedro Domingues), um poderoso congressista e líder do Clube. Ela acaba colocando a vida dela e do marido em perigo.

Assistir aqui.

Clarisse ou alguma coisa sobre nós dois (2015)

Clarisse (Sabrina Greve) mora em Fortaleza, longe do pai, mas decide ir até sua casa para visitá-lo. Chegando lá, ela descobre segredos da sua infância.

A partir desse processo, o diretor Petrus Cariry adentra um clima tenso e claustrofóbico. A história passeia pelo turbilhão emocional da protagonista.

Assistir aqui.

Viajo porque Preciso, Volto porque te Amo (2009)

Marcelo Gomes e Karim Aïnouz assinam esse sensível "road movie". José Renato (Irandhir Santos) é um geólogo enviado para uma pesquisa que atravessa todo o sertão nordestino.

À medida que a viagem acontece, o profissional percebe que possui muitas coisas em comum com os lugares por onde passa. Lhe acompanham a sensação de abandono, isolamento. Gradualmente vamos fazendo parte do cotidiano dessa viagem

Assistir aqui.

"Cabeça de Nêgo" 2020

Inspirado pelos Panteras Negras, o introvertido aluno Saulo Chuvisco (Lucas Limeira) luta por mudanças em sua escola, mas acaba entrando em conflito com alguns colegas e professores.

Após reagir a um insulto racista em sala de aula, ele é expulso da escola. Saulo recusa-se a sair e acaba realizando uma ocupação no lugar. Ele usa as redes sociais para expressar todo o seu descontentamento com a direção da escola e com o sistema educacional.

Assistir aqui.

Cabras da Peste (2021)

Gravada no interior cearense de Guanacés, a comédia rodada por Vitor Brandt conquistou o público da Netflix. Na trama, Bruceuilis (Edmilson Filho), um policial do interior do Ceará, viaja até São Paulo para resgatar Celestina, uma cabra considerada patrimônio da cidade.

Na capital paulista, ele encontra Trindade (Matheus Nachtergale), um escrivão da polícia que decide sair do marasmo de seu trabalho e ajudá-lo na aventura, mesmo não sendo essa a sua especialidade.

Assistir aqui.

