Filmado em Fortaleza, ‘Cabeça de Nêgo’ estreia nos cinemas com o herói que todos precisam conhecer

A estreia acontece em Fortaleza e mais quatro cidades brasileiras nesta quinta-feira (21). Na última semana, a obra esteve entre os 15 filmes candidatos a representar o Brasil no Oscar 2022. Mesmo não sendo o escolhido, a seleção tornou-se conquista valiosa. “É uma vitória do trabalho coletivo”, compartilha o diretor Déo Cardoso.

Saulo é aluno do ensino médio e anseia por mudanças na realidade do bairro e da escola pública que frequenta. Após uma discussão em sala de aula, ele reage ao insulto racista de um colega e termina sendo repreendido. Ao se recusar sair de sala, ele desafia todo o sistema educacional da cidade.

Inspiração

As denúncias de Saulo nas redes sociais chamam atenção da mídia. Enquanto isso, o diretor Gusmão (Carri Costa) planeja encerrar o levante do aluno. Antes solitária, a reação do jovem por justiça acaba ecoando em apoio por parte da turma.

É o caso da estudante Clarisse (Nicoly Mota), presidente do grêmio estudantil que tenta mobilizar a comunidade escolar a exigir melhorias e questionar o destino da verba da reforma da escola. “Saulo é o estopim, o que começa o movimento. Mas, se não for a força da união, tiram ele. Quando o coletivo quer, ninguém segura”, descreve Déo Cardoso que também assina o roteiro.

Mensagem

Escrito e dirigido antes da pandemia da covid-19, o filme aborda as inúmeras violências sociais. Sejam elas mantidas pelo Estado, mídias ou mundo do crime. Impacta pela mensagem urgente quanto à precariedade do ensino e antevê lutas recentes como a do movimento “Vidas Negras Importam”