Versão coreana da série 'La Casa de Papel' ganha data de estreia

A Netflix anunciou a data de estreia da nova versão da série espanhola "La Casa de Papel". O remake produzido na Coreia do Sul chega à plataforma de streaming no dia 24 de junho. A produção original, primeiro fenômeno global da plataforma em língua não-inglesa, foi finalizada no ano passado, após cinco temporadas.

No novo teaser, divulgado nesta quinta-feira (29), os personagens prometem "o maior roubo da história" e afirmam que público "assistirá ao vivo o maior show da Terra".

Veja trailer:

O papel de Berlin ficou com o ator Park Hae-Soo, o investidor falido Cho Sang-woo de outra série de sucesso, "Round 6". Yoo Ji-Tae interpreta o Professor.

A versão coreana ocorre um cenário fictício no futuro em que as Coreias do Norte e do Sul estão à beira de uma reunificação pacífica e as nações estão planejando criar uma nova moeda unificada.

A história do grupo de ladrões será contada em 12 episódios e é dirigida por Kim Hong-Sun.