La Casa de Papel Coreia ganha o 1° trailer com ator de Round 6; confira

"La Casa de Papel: Coreia - Área de Economia Conjunta", versão sul-coreana da produção espanhola, lançou o primeiro trailer nessa quinta-feira (19). A obra estreia em 24 de junho no serviço de streaming Netflix.

No material divulgado, é possível conferir que a série aborda um contexto diferente da realidade na Coreia do Sul. A trama apresenta um pacto econômico com a rival Coreia do Norte, resultando nos países usando a mesma moeda.

No entanto, o grupo liderado por Professor, interpretado por Yoo Ji-Tae (Quando Meu amor Floresce), argumenta está preparando o "maior roubo de todos", motivado pela desigualdade social persistente, mesmo após as mudanças econômicas promovidas com o fim do conflito entre as coreias.

Park Hae-soo, uma das estrelas da série de sucesso "Round 6", está confirmado no papel de Berlim. O trailer ainda revela Jeon Jong-seo (Ligação) como Tóquio.

Legenda: Park Hae-soo interpreta Berlim Foto: reprodução

"Área de Economia Conjunta" parece ser uma referência à Joint Security Area (JSA), região de segurança conjunta localizada em uma zona desmilitarizada entre as Coreias do Sul e a do Norte onde as forças de cada país ficam frente a frente.

Outra mudança, que já havia sido revelada durante o teaser, é a troca da máscara do pintor espanhol Salvador Dalí por uma tipicamente coreana.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn