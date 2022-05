Daniel Trovejani, sócio de Anitta, termina com Juliette e retorna para ex-noiva, diz jornal

Daniel Trovejani, sócio de Anitta, terminou relacionamento com Juliette, segundo matéria do jornal Extra — veiculada nesta sexta-feira (20). O ex-casal estava junto desde o ano passado.

De acordo com informações de pessoas próximas do ex-casal ouvidas pelo jornal, Daniel se reconciliou com a ex-noiva, a modelo Priscilla Moura.

Os dois foram flagrados juntos em uma festa de aniversário, recentemente. De forma discreta, Daniel até aparece em dos stories compartilhados por Priscilla, no Instagram.



A matéria do Extra diz ainda que Priscilla chegou a apagar a publicação com a imagem de Daniel pouco tempo após lançada na rede social.

Conforme relato de fontes do jornal carioca, os dois já foram vistos até indo juntos para a academia, por exemplo.