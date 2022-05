Quem saiu do Power Couple 2022? Veja como foi a eliminação desta quinta (19)

O casal Dinei e Erika Dias foi eliminado do Power Couple Brasil 6, nesta quinta-feira (19). Eles receberam 18,20% dos votos e perderam a disputa contra Rogério e Baronesa, e Brenda e Matheus pela preferência do público.

Dinei e Erika, que desistiram da prova, foram direto para a DR, acompanhados de Brenda e Matheus, que zeraram o saldo neste ciclo. Já Baronesa e Rogério foram os mais votados na formação da berlinda.

Trajetória do casal

A participação do casal no reality show foi marcada por uma postura discreta e unida. Por não se aproximarem dos outros competidores, Dinei chegou a dizer aos colegas que seu jogo era exclusivamente com sua parceira.

O maior embate do ex-atleta foi com Matheus Sampaio e Brenda Paixão. Em uma discussão, ele e a mulher foram chamados de plantas. “Eu sou uma planta carnívora e o nosso jogo é devorar vocês”, rebateu Erika.

O próprio casal também teve suas desavenças. Apesar de não terem conseguido ganhar nenhuma 'Prova dos Casais', Dinei e Erika tiveram uma trajetória marcante no programa.