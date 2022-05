Camila Loures pede desculpa após polêmica com motorista de app: 'Juro que não fui arrogante'

A influenciadora digital Camila Loures usou os stories do Instagram, na noite de quinta-feira (19), para falar sobre a polêmica envolvendo ela e um motorista do aplicativo Uber. Nos registros, ela pediu desculpas e declarou que se sentiu impotente ao ter de descer do carro.

"Galera já está criando outras coisas e vim esclarecer. Primeiramente, o motorista não foi afastado do aplicativo. Quando eu e minha equipe procuramos a Uber, a gente deixou bem claro que não era esse o intuito", iniciou a influenciadora.

Camila Loures Influenciadora digital Foi uma situação chata que eu nunca tinha vivido. Eu não fui arrogante. Ainda brinquei: 'está nevando em São Paulo. Tem como fechar o vidro, porque está ventando na minha cara'. Ele falou: 'protocolos da Covid. Vou parar o carro e você pega outro'. Aí eu disse: 'moço, não precisa. Pode seguir, então'. Aí ele parou o carro e falou: 'sai do meu carro'

Reflexão sobre ocorrido

Em desabafo, Camila Loures explicou o motivo por ter feito os vídeos contra o motorista.

Camila Loures Influenciadora digital Não fui arrogante hora nenhuma. De qualquer forma não deveria ter exposto ele. Me desculpa, motorista. Me desculpa todos que se sentiram ofendidos com isso. Na hora realmente fiquei assustada e depois que vi que não era assim que resolvia, eu apaguei, não deu nem 10 minutos de stories. Foi só um desabafo. Não imaginei que ia ter a proporção que teve

Em 2022, Camilla Loures ganhou notoriedade na internet por entrevistas no canal do YouTube "Podcats", ao lado da influenciadora Virginia.