Novo filme de Resident Evil mostra início do apocalipse zumbi; confira o trailer

O filme 'Resident Evil: Bem-Vindos a Raccoon City' ganhou o primeiro trailer oficial nesta quinta-feira (7), pouco mais de um mês antes do lançamento nos cinemas. As imagens mostram as novas versões dos personagens clássicos dos jogos e o início do apocalipse zumbi.

Assista:

A trama do novo longa, dirigido pelo britânico Johannes Roberts, é baseada nos dois primeiros jogos de Resident Evil. Eles mostram como a cidade fictícia de Raccoon City saiu de polo industrial a uma cidade agonizante com o surto do T-Virus.

Com previsão de lançamento para o dia 24 de novembro nos Estados Unidos, o filme terá Kaya Scodelario como a perosnagem Claire Redfield, a protagonista do game Resident Evil 2. Além dela, estarão também Hannah John- Kamen como Jill Valentine e Robbie Amell como Chris Redfield.