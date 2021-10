'God of War' deixou Antônio Fagundes sem dormir, revelou ator em live

Com mais tempo em casa, por conta da pandemia do coronavírus, o ator Antônio Fagundes, 72, descobriu prazer em jogar videogames. Nesta semana, ele declarou ser fã de "God of War", durante live com a atriz Maria Zilda Bethlem no Instagram.

"Gosto muito, adoro videogame! Descobri o videogame com 60 anos de idade. Fiquei louco, joguei desesperadamente. Queria saber por qual motivo meus filhos gostavam tanto e comprei o aparelho. Fiquei praticamente uma semana sem dormir jogando God of War", declarou o ator.

Ainda no bate-papo, o ator disse ter os games afetou até o hábito da leitura. “Fiquei fascinado com o jogo, fui até o final e depois comprei a segunda, a terceira edição. Depois de uma semana, percebi que tinha ficado todo este tempo sem pegar em um livro -- e ler é algo que eu amo".

Gamer assumido

Em junho deste ano, durante participação no juri da "Super Danças dos Famosos", Antônio Fagundes revelou no Domingão do Faustão, que estava jogando "The Last of Us II". Ele fez a declaração ao ser questionado pelo apresentador Tiago Leifert sobre o que faz durante o período para passar o tempo.

"Eu tô no 2 agora porque o 1 eu já tinha acabado", respondeu o ator para Tiago Leifert. O apresentador brincou com a resposta e disse: "Antônio Fagundes no 'The Last of Us'. Alô meus nerds, amiguinhos".