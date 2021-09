xCloud chega ao Brasil oficialmente com mais de 100 jogos nesta quinta-feira (30)

Os gamers brasileiros podem comemorar a chegada de mais um serviço voltado para jogos eletrônicos. A Microsoft anunciou, nesta quinta-feira (30), o lançamento oficial do Xbox Cloud Gaming (xCloud). Depois de quase um ano de fase de testes no país, o serviço de jogos pela nuvem entra no ar a partir das 15h (horário de Brasília).

O serviço chega sem nenhum custo adicional, para todos os assinantes do Game Pass Ultimate em computadores com Windows (via app e browser), Mac e dispositivos Android e iOS (tablets e smartphones).

Veja o serviço em uso:

O que é Xbox Cloud Gaming (Beta)?