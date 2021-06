Antônio Fagundes revela jogar 'The Last of Us II' durante pandemia

O ator Antônio Fagundes revelou no Domingão do Faustão, neste domingo (13), que passa o tempo na pandemia jogando "The Last of Us II". Ele fez a declaração ao ser questionado pelo apresentador Tiago Leifert sobre o que faz durante o período para passar o tempo.

"Eu tô no 2 agora porque o 1 eu já tinha acabado", respondeu o ator para Tiago Leifert. O apresentador brincou com a resposta e disse: "Antônio Fagundes no 'The Last of Us'. Alô meus nerds, amiguinhos".

Veja trecho:



Tiago Leifert substituiu Faustão por questões de saúde. Foi a primeira vez, em 32 anos de carreira, que o títular do programa ficou ausente em um programa

O jogo

O enredo do game é voltada para uma jornada perigosa pelos Estados Unidos pós-pandêmicos. Na narrativa Ellie e Joel se estabelecem em Jackson, Wyoming. A vida em uma próspera comunidade de sobreviventes lhes trouxe paz e estabilidade, apesar da ameaça constante dos infectados e de outros sobreviventes mais desesperados.

Veja trailer:



Um evento violento interrompe essa paz, Ellie embarca em uma jornada implacável para fazer justiça e encontrar uma solução. Enquanto vai atrás de cada um dos responsáveis, ela se confronta com as repercussões físicas e emocionais devastadoras de suas ações.