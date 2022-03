A série live-action de 'Resident Evil' na Netflix ganhou oficialmente uma data de estreia: 14 de julho de 2022. A confirmação foi feita nesta quinta-feira (17), junto com o lançamento de dois novos pôsteres da produção.

Foto: divulgação/Netflix

A primeita temporada da série terá oito episódios, com uma hora de duração para cada um deles. O vilão da franquia será o personagem Albert Wesker e o elenco terá nomes como Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph e Paola Nuñez.

Nova história de Resident Evil

Com produção de Andrew Dabb, da série Supernatural, a produção ainda não teve maiores detalhes divulgados, mas ganhou uma nona sinopse.

"Ano 2036 – 14 anos após um vírus mortal ter causado um apocalipse global, Jade Wesker luta pela sobrevivência em um mundo invadido por criaturas insanas e infectadas com sede de sangue. Nesta carnificina absoluta, Jade é assombrada por seu passado em New Raccoon City, pelas conexões assustadoras de seu pai com a Umbrella Corporation, mas principalmente pelo que aconteceu com sua irmã, Billie", diz o resumo.

Apesar de ser mais um live-action da franquia de jogos, 'Resident Evil' não terá foco em personagens já conhecidos do público. Os protagonistas serão Jade e Billie Wesker, filhos recém-criados do vilão Albert Wesker, saltano por linhas do tempo entre 2022 e 2036.