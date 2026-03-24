Quem são os herdeiros de Gerson Brenner?

O ator Gerson Brenner morreu aos 66 anos, em São Paulo, e deixou duas filhas. Ele estava internado no Hospital São Luiz e teve a morte confirmada pela esposa, Marta Brenner. Conhecido por trabalhos em novelas de destaque, Brenner construiu carreira na televisão e enfrentava sequelas de um tiro sofrido em 1998.

Brenner deixou duas herdeiras. As filhas do ator são Ana Luísa Haas, de 33 anos, fruto do relacionamento com a ex-modelo Ana Cristina Haas, e Victoria Brenner, de 27 anos, do casamento com Denise Tacto.

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Brenner ganhou notoriedade por atuações em novelas como "Rainha da Sucata", "Corpo Dourado" e "Olho no Olho". “Corpo Dourado” marcou o último trabalho do ator antes de ser baleado em um assalto, no dia em que gravaria o capítulo final.

Filhas prestaram homenagem nas redes sociais

Em uma rede social, Ana Luísa relembrou o pai e agradeceu as mensagens recebidas durante a reprise da novela.

“Quero agradecer a todos que estão me mandando mensagem sobre a reprise da novela do meu pai Gerson Brenner. ‘Corpo Dourado’ foi seu último trabalho e ele levou o tiro no dia em que gravaria o último capítulo. Obrigada de coração pelo carinho e por não o deixarem ser esquecido!”, escreveu. Ela tinha seis anos na época do crime.

Já Victoria Brenner publicou uma homenagem ainda na noite de segunda-feira (23). Em um vídeo, ela aparece ao lado do pai, em um momento descontraído dentro de um carro. “Olha quem está tirando onda de carrão. Está se achando muito, manda um beijo, manda”, brincou.

Nas imagens, Victoria segura as mãos do pai enquanto ele sorri para a câmera. O ator convivia com limitações causadas pelo disparo sofrido em 1998 e estava afastado da vida pública há décadas.