João Gordo, da banda Ratos de Porão, é detido com drogas em aeroporto de Minas Gerais

O cantor João Gordo, de 62 anos, foi detido na manhã deste domingo (22) ao tentar embarcar no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com pequenas porções de haxixe e maconha. Após o registro da ocorrência, ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado.

De acordo com informações do g1, a Polícia Federal afirmou que a ocorrência foi identificada quando a bagagem do cantor passou pelo raio-X e funcionários localizaram um isqueiro dentro da mala, item que não pode ser transportado em bagagens de bordo ou despachadas.

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Durante a verificação da bagagem, os agentes encontraram pouco menos de cinco gramas de haxixe e maconha. O vocalista da banda Ratos de Porão, que retornava para São Paulo após se apresentar em Belo Horizonte, no sábado (21), foi então conduzido para uma sala da Polícia Federal para os procedimentos legais.

O TCO assinado por João Gordo é utilizado em casos de menor potencial ofensivo. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que o autor foi liberado após os procedimentos, mediante compromisso de comparecimento à Justiça quando convocado.

Até a última atualização, a assessoria do artista não havia se manifestado sobre o caso.