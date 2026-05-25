Anitta anuncia show de 'Equilibrivm Tour' em Fortaleza no mês de agosto

A cantora Anitta confirmou, nesta segunda-feira (25), as datas e cidades da “Equilibrivm Tour”, nova turnê nacional baseada no álbum "EQUILIBRIVM". Fortaleza está entre as cinco capitais escolhidas para receber o espetáculo e terá apresentação marcada para o dia 15 de agosto de 2026.

Os ingressos começam a ser vendidos na próxima quinta-feira (28), ao meio-dia. A agenda da turnê inclui apresentações em Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza, Niterói e Salvador, sempre aos sábados durante o mês de agosto.

Agenda da 'Equilibrivm Tour'

01/08 — Porto Alegre

08/08 — São Paulo

15/08 — Fortaleza

22/08 — Niterói

29/08 — Salvador

Anitta alcançou marco digital com álbum

O anúncio da turnê ocorre após o sucesso comercial do álbum "EQUILIBRIVM", lançado em 16 de abril. O disco estreou na primeira colocação do ranking “Top Albums Debut Global", do Spotify, tornando Anitta a primeira artista brasileira a alcançar o topo da parada global de estreias da plataforma.

Veja também João Lima Neto Dorgival Dantas defende simplicidade de evento 'Derradeiro': 'A fama fica antes da porteira' João Lima Neto João Gomes revela que já escreve 'Dominguinho 3'; assista

O álbum superou lançamentos de artistas internacionais como Zayn, Nine Inch Nails e John Summit no período entre 17 e 19 de abril.

Com 15 faixas, "EQUILIBRIVM" reúne participações de nomes como Shakira, Liniker, Marina Sena e Luedji Luna. O projeto acumulou 8,2 milhões de streams nas primeiras 24 horas, registrando a maior média de reproduções por faixa já alcançada por uma artista brasileira em um dia de estreia.

Em apenas quatro dias, o disco ultrapassou 32 milhões de reproduções nas plataformas digitais. No Brasil, nove músicas entraram diretamente no Top 50 do Spotify, enquanto 14 faixas apareceram simultaneamente no Top 100 nacional. O desempenho também garantiu à artista o título de maior estreia de uma cantora latina em 2026 na plataforma de streaming.