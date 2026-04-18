Qual o perfil da primeira infância de Fortaleza?

A primeira infância em Fortaleza é numerosa e predominantemente parda. O grupo de crianças de 0 a 6 anos representa 8,3% da população total, com número absoluto estimado em 200 mil. Do total, 119.014 são crianças pardas, representando 59,35% do público. Os números foram revelados pelo Observa Infância Viva, lançado pela Prefeitura nesta sexta-feira (17).

No recorte por sexo, cor e raça, são cerca de 102 mil meninos e 98 mil meninas. Além disso, há uma queda de nascimentos registrada em Fortaleza quando se observa a diferença entre o número de crianças com menos de um ano (24.869) e com seis anos (31.654).

Territorialmente, o observatório identifica que a maior concentração de crianças nessa faixa etária está em bairros periféricos, como Barra do Ceará, Vila Velha e Granja Lisboa. Esses dados são todos consolidados a partir da base do Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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Primeira infância é o período que abrange os seis primeiros anos completos da criança, considerado a base para a formação da saúde, da aprendizagem e das relações sociais ao longo da vida. É a fase em que o cérebro infantil amadurece, a capacidade de aprendizado é desenvolvida e se inicia a socialização e afeição dos pequenos.