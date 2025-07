Cidade da Criança, no Centro, será reinaugurada em julho com atividades para o público infantil

A Cidade da Criança, também conhecida como Parque da Liberdade, é um dos equipamentos mais emblemáticos do Centro de Fortaleza. Atualmente, o espaço passa por obras de requalificação para atrair o público infantil e deve ser reaberto para visitação em breve, segundo o prefeito Evandro Leitão.

O espaço será inaugurado no próximo dia 27 de julho. A data foi revelada em coletiva de imprensa no Paço Municipal, na manhã desta segunda-feira (14), no lançamento do Plano Fortaleza Inclusiva.

Segundo a Prefeitura, a “nova” Cidade da Criança será “um local inovador e pedagógico com referência em atividades lúdicas e culturais para crianças, combinando aprendizado, diversão e contato direto com a natureza”.

Hoje, o parque passa por obras nos prédios históricos já existentes, a cargo da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf).

A Pasta informou que a reforma engloba ainda a recuperação de banheiros públicos, bancos e luminárias. “O prédio principal recebeu os serviços de recuperação estrutural, coberta, recuperação elétrica, hidráulica e também a criação de um memorial”, detalha.

As intervenções também envolveram a reformulação das minipraças internas do parque, que receberam brinquedos interativos para as crianças, além da pintura do muro.

Em dezembro de 2021, a Cidade da Criança já havia sido reinaugurada após obras do programa “Juntos por Fortaleza”, um conjunto de ações integradas entre os Governos Municipal e Estadual. À época, o espaço recebeu novo piso acessível e drenante, iluminação em LED, mobiliários urbanos, paisagismo e áreas de praça.

Com a requalificação, o equipamento fica inserido no eixo Infância Viva do Fortaleza Inclusiva, que reúne programas e ações intersetoriais para promover a inclusão social e melhorar a qualidade de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Rotas da Infância

A Cidade da Criança também faz parte do Projeto Rotas da Infância, que prevê a criação de trajetos seguros que estimulem o uso de modais verdes no entorno de escolas, como bicicletas e caminhada.

A primeira será implementada no entorno da Escola Municipal Alba Frota, na Avenida Dom Manuel, e conduzirá até a Cidade da Criança. As obras serão iniciadas ainda neste mês de julho.

O projeto teve mentoria da equipe da GDCI (Global Designing Cities Initiative) e do BICI (Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure) em Fortaleza.

História do Parque

Legenda: Em 1922, centenário da Independência, a entrada do Parque ganhou a estátua de um índio quebrando grilhões. Foto: Arquivo Nirez

O local começou a ser construído em 13 de maio de 1890, quando recebeu o nome de Parque da Liberdade, em referência à libertação dos escravizados. Porém, só teve inauguração oficial em 1902, quando o muro que cerca a área e as primeiras construções foram concluídas, na gestão do intendente Guilherme Rocha.

Em 1922, no centenário da Independência do Brasil, passou a ser chamado Parque da Independência. Já em 1938, recebeu o nome de Cidade da Criança, mesmo período em que foi criado o serviço de educação infantil, mantido pelo Município, com a instalação da Escola Alba Frota.

Em 1948, uma lei municipal voltou à denominação original: Parque da Liberdade. Em 1991, a Cidade da Criança foi tombada pelo Município e passou a ser protegida como patrimônio histórico e cultural de Fortaleza.

Com a criação da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), ela passa a ser sede da entidade, envolvendo atividades socioeducativas e festivas e o acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade.