Prefeitura anuncia abertura do primeiro Espaço Girassol para autistas em Fortaleza; veja data

Dois equipamentos aguardados por famílias de crianças e adolescentes com autismo e outros transtornos de desenvolvimento em Fortaleza, o primeiro Espaço Girassol e o Centro de Diagnóstico Girassol serão inaugurados na cidade no próximo mês de agosto.

O anúncio foi feito pelo prefeito Evandro Leitão, nesta segunda-feira (14), em evento no Paço Municipal, no Centro, durante lançamento do Plano Fortaleza Inclusiva, um pacote de iniciativas de assistência em diversas áreas.

A abertura do Centro Diagnóstico Girassol, onde ocorrerão, entre outros serviços, as consultas e procedimentos para fechamento de laudos, será inaugurado no dia 11 de agosto. O espaço fica no bairro Edson Queiroz, onde funcionava o Núcleo de Atenção à Criança e Adolescente com Transtorno do Espectro Autista (Nutea).

Já o primeiro Espaço Girassol, que ofertará terapias e tratamentos, está previsto para o dia 18 de agosto. A unidade fica localizada na Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, no bairro Bonsucesso. De acordo com a prefeitura, as regionais 5 e 6 são as que possuem maior demanda de atendimento desse público.

A data de inauguração do equipamento é dois meses à frente da projetada pelo prefeito em abril, em entrevista ao PontoPoder, do Diário do Nordeste. Na ocasião, Evandro afirmou que os dois primeiros Espaços Girassol estariam implementados até junho, em locais distintos do atual anúncio.

28 mil crianças e adolescentes aguardam na fila por consultas e exames para obtenção de laudo de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outros transtornos em Fortaleza.

Legenda: Centro de Diagnóstico Girassol, no bairro Edson Queiroz, está 92% concluído e vai atender, a partir de agosto, crianças e adolescentes para obtenção de laudos de autismo, TDAH e outros transtornos e deficiências Foto: Davi Rocha

No mês passado, o ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto, questionou, nas redes sociais, a inauguração do Centro de Diagnóstico onde funcionava o Nutea. Segundo ele, a atual gestão fechou um equipamento para “reinaugurá-lo” com novo nome.

Questionado, o prefeito Evandro Leitão afirmou que “o antigo espaço, inaugurado em agosto do ano passado, atendia 200 pessoas por mês”, abaixo das 3.300 que devem ser assistidas no novo equipamento. “O Centro de Diagnóstico não irá tratar, irá avaliar as crianças. Além dele, teremos os 12 Espaços Girassol”, reforça sobre o compromisso de campanha eleitoral.

Fortaleza Inclusiva

Além das unidades de saúde para crianças e adolescentes, também foram anunciadas outras iniciativas, como o projeto Infância Viva na Praça, o Passe Livre da Criança, o Cartão Mais Infância e a abertura da nova Cidade da Criança no dia 27 de julho.

As políticas para a infância estão sob um guarda-chuva que reúne oito programas voltados a áreas distintas, o Fortaleza Inclusiva, que segundo a gestão municipal está em elaboração desde fevereiro.

A política pública é dividida em oito eixos:

Infância Viva Fortaleza: apoiar a crianças e famílias em situação de vulnerabilidade, com acesso a serviços essenciais como saúde, educação, assistência social e proteção;

apoiar a crianças e famílias em situação de vulnerabilidade, com acesso a serviços essenciais como saúde, educação, assistência social e proteção; Autonomia Econômica: auxiliar famílias vulneráveis a conquistarem independência financeira, por meio de cursos de qualificação profissional, microcrédito, incentivo a pequenos negócios, apoio à economia solidária e geração de renda própria;

auxiliar famílias vulneráveis a conquistarem independência financeira, por meio de cursos de qualificação profissional, microcrédito, incentivo a pequenos negócios, apoio à economia solidária e geração de renda própria; Sustentabilidade e Justiça Climática: promover igualdade racial e ambiental, valorizar a diversidade e proteger comunidades vulneráveis dos impactos das mudanças climáticas;

promover igualdade racial e ambiental, valorizar a diversidade e proteger comunidades vulneráveis dos impactos das mudanças climáticas; Atenção às Pessoas com Deficiência: projetos multidisciplinares para diagnóstico, acolhimento e acompanhamento em diversas áreas;

projetos multidisciplinares para diagnóstico, acolhimento e acompanhamento em diversas áreas; Superação da Situação de Rua: esforço conjunto entre poder público, organizações da sociedade civil e empresários para promover a superação da situação de rua;

esforço conjunto entre poder público, organizações da sociedade civil e empresários para promover a superação da situação de rua; Fortaleza para Todas as Idades: oferecer acolhimento, serviços adaptados, ampliar centros-dia, expandir equipes de atenção domiciliar e criar núcleos de atendimento a vítimas de violência;

oferecer acolhimento, serviços adaptados, ampliar centros-dia, expandir equipes de atenção domiciliar e criar núcleos de atendimento a vítimas de violência; Fortaleza Sem Fome: busca erradicar a fome e assegurar o direito à alimentação adequada para pessoas em vulnerabilidade social, em situação de rua, beneficiários de programas sociais e idosos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico);

busca erradicar a fome e assegurar o direito à alimentação adequada para pessoas em vulnerabilidade social, em situação de rua, beneficiários de programas sociais e idosos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico); Atenção à Saúde Mental: fortalecer a rede de cuidados, no tratamento não hospitalar e na recuperação do bem-estar, atendendo pessoas com transtornos mentais, usuários de álcool/drogas e a comunidade em geral.

O objetivo, de acordo com a primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, é unificar o trabalho das diversas secretarias municipais – que muitas vezes, segundo ela, eram “repetitivas pela falta de integração”. “Não adianta fazermos ações isoladas que não impactam”, frisa.