Com 28 mil à espera de laudo, Fortaleza terá Centro de Diagnóstico para neurodivergências até agosto

Obter o laudo correto de um transtorno de desenvolvimento ou deficiência é o primeiro passo para ter acesso a direitos básicos. Contudo, Fortaleza tem, hoje, cerca de 28 mil crianças e adolescentes aguardando diagnóstico, de acordo com a primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão. Para dar vazão à demanda, um novo Centro de Diagnóstico Girassol, destinado a crianças e adolescentes, deve ser inaugurado até agosto.

Cristiane e o prefeito Evandro Leitão visitaram, na manhã desta segunda-feira (30), as obras do Centro, em construção no bairro Edson Queiroz. O equipamento está com 92% de execução e deve ser finalizado “entre o fim de julho e início de agosto”, conforme o prefeito.

A unidade é diferente dos Espaços Girassol: no Centro de Diagnóstico, ocorrerão, entre outros serviços, as consultas e procedimentos para fechamento dos laudos; de lá, as crianças e adolescentes serão encaminhados aos Espaços Girassol para acesso às terapias.

“O centro vai atuar para saber se a criança tem TDAH, TEA, Síndrome de Down… Qual a avaliação de cada uma dessas patologias, para que sejam encaminhadas às regionais e que o tratamento seja encaminhado em cada Espaço Girassol”, explica Evandro.

Aline Gouveia, secretária-executiva de Saúde de Fortaleza, reforça que, no Centro, "a criança ou adolescente tem a possibilidade de vários diagnósticos. Caso não seja TEA, Síndrome de Down e outros, temos o suporte das policlínicas para os demais diagnósticos", garante.

O encaminhamento para as terapias também dependerá do laudo, e será feito "seja para os Espaços Girassol, seja para a rede contratualizada", complementa Aline.

De acordo com Evandro, a gestão está em processo de seleção dos profissionais que atuarão no novo equipamento de saúde. A seleção é interna, e conta com trabalhadores já ligados à Prefeitura de Fortaleza, como reforçou Sáskya Vaz, coordenadora da Rede Girassol.

Legenda: Centro de Diagnóstico Girassol terá 26 salas, sendo seis consultórios médicos Foto: Davi Rocha

Ao todo, o Centro de Diagnóstico terá capacidade de realizar 3.300 atendimentos por mês. Para isso, contará com equipes multidisciplinares formadas por 45 profissionais da neuropediatria, neuropsicologia, psiquiatria, pediatria, oftalmologia e ortopedia.

Como vai funcionar o Centro de Diagnóstico?

O local deve se tornar referência para acolher pessoas com deficiência, com suspeita de transtorno do neurodesenvolvimento – como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) – e/ou sofrimento psíquico, para confirmação de diagnóstico e encaminhamentos.

O Centro receberá crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias. Antes de irem para lá, elas devem ser submetidas a uma primeira avaliação na Atenção Primária, ou seja, nos postos de saúde da Capital.

“A criança virá pela unidade básica de saúde, encaminhada pela Central de Regulação, e aqui faz todo o encaminhamento de avaliação multiprofissional, com neurologista, psiquiatra, a partir da necessidade de cada criança”, destaca Sáskya Vaz.

Ao todo, serão 750m² de área total com 26 salas, sendo seis consultórios médicos. Além disso, o local deve contar com duas salas para atendimento de cidadania, como carteira de identidade (RG) e Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno (Ciptea).

“O serviço funcionará como porta de entrada para a linha de cuidado, ofertando diagnóstico precoce com base em critérios técnicos, clínicos e sociais”, ressalta a Prefeitura.

Quando aberto, o horário de funcionamento será das 8h às 17h.

Espaço Girassol

Em paralelo, a Prefeitura dá continuidade às obras de implantação do primeiro Espaço Girassol de Fortaleza, que ficará anexo à Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, no bairro Bonsucesso. Ele também deve iniciar as atividades até o início de agosto.

O equipamento será voltado ao acolhimento e atendimento de pessoas com deficiência e seus familiares, com ambientes sensoriais e equipe especializada.

Segundo Cristiane Leitão, o local foi escolhido a partir de escutas da comunidade da Regional 5 e de levantamento interno que mostra os pontos da cidade com maior demanda represada de atendimento. Em breve, o bairro Siqueira, na Regional 6, também deve receber outra unidade.

Evandro ressalta que o compromisso da gestão é entregar 12 Espaços Girassol até o fim do mandato, em 2028. Essa política está vinculada à Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

O Espaço Girassol foi proposta de campanha de Evandro na última eleição e segue uma proposta semelhante ao Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil (Ciadi), criado na estrutura da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) durante sua gestão como presidente da Casa.