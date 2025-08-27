Cidade da Criança vira um dos melhores destinos de lazer para famílias em Fortaleza

Coloque na agenda: visitar a Cidade da Criança. Não aquela estrutura com ares de abandono e sem atrativo – observada, com tristeza, há alguns anos. Mas o novo capítulo iniciado desde o último 10 de agosto, quando o parque foi reaberto após seis meses de reforma e uma bem-vinda contribuição à valorização do Centro de Fortaleza. Está um oásis.

Amplo espaço, diversidade de brinquedos e atenção a toda a família são alguns dos maiores atributos do lugar, com funcionamento gratuito e diário. Fomos conferir de perto as novidades e atestamos uma alegria incontida, tanto nos pequenos quanto nos pais e responsáveis. Muito dessa animação vem, sobretudo, das possibilidades no ambiente.

Oito circuitos interativos e oito casas temáticas dão conta de explorar o brincar livre, um dos principais focos dessa nova fase do equipamento. Tapetes sensoriais, balançadores, escorregas, túneis, entre outros instrumentos, estimulam pés descalços e testa suada. O fato de tudo estar ao ar livre adiciona uma camada a mais de beleza e diversão, tornando realmente possível a chance de viver instantes de “infância raiz” em pleno centro da cidade.

O interior das casas temáticas – cuja arquitetura foi mantida, em diálogo com a Fortaleza de outros tempos – é outro presente. Neles, o universo se agiganta a partir de múltiplas propostas, seja por meio da arte e do acolhimento, seja levando em conta leituras, oficinas e até robótica. Profissionais qualificados ficam posicionados a serviço do público.

Legenda: Arquitetura das casas temáticas da Cidade da Criança foi mantida, em diálogo com a Fortaleza de outros tempos Foto: Fabiane de Paula

Para se ter ideia, na Casa da Tecnologia as atividades envolvem programação e inovação; por sua vez, a Casa do Artelier reúne arte, capacitação e criatividade. Tem ainda a Casa da Imaginação, baseada em leitura, histórias e dramatização; e a Casa das Oficinas Criativas, com jardinagem, costura e reciclagem.

Neste período de recém-inauguração, o funcionamento da Cidade da Criança respeita alguns horários específicos: de segunda a sexta-feira, de 8h às 11h e de 14h às 17h, o parque recebe agendas escolares, com entrada livre de 11h às 13h e de 17h às 19h; aos fins de semana e feriados, funciona ininterruptamente de 7h às 19h.

Aos domingos, há programação especial, com música, palhaçaria e sessões de cinema, de 8h às 12h. Estas últimas, por sinal, acontecem no espaço Cine+, em parceria com a Enel. A sala tem formato de cápsula e comporta 50 pessoas. A ideia é focar em programação voltada às crianças, cujos títulos dialogam também com questões para todas as idades.

Para crianças e famílias

Quando falamos que o parque é voltado não apenas para crianças, mas para toda a família, é pura realidade. A presença de um café no local justifica bastante esse componente. Tocada pelo Sesc, a lanchonete oferece espaços de convivência internos e externos, com valores amigos. O prato executivo, por exemplo, custa R$ 17; já o pedaço de bolo sai a R$ 4,50. Tapiocas, salgados, sanduíches, sobremesas, entre outros quitutes, completam o cardápio.

Legenda: Gramado da Cidade da Criança favorecem piqueniques no ambiente Foto: Fabiane de Paula

Além disso, a área de gramado dá possibilidade de belos piqueniques em frente ao lago – totalmente requalificado, inclusive com a presença de vitórias-régias. E itens como banheiro e bicicletário asseguram o divertimento sadio de todos. “A expectativa é que as pessoas cheguem e sintam, sobretudo, essa energia benigna”, torce Cristiane Leitão, Primeira-Dama e presidente do Comitê de Governança do Plano Fortaleza Inclusiva.

Segundo ela – cujo gabinete se encontra na casa intitulada Castelinho, na própria Cidade da Criança – este é apenas o pontapé de várias iniciativas. Haja vista a presença de muitos idosos no parque, uma das ideias é promover capacitações e momentos de dança e música nos quais eles estejam inclusos. Há também incentivo para que apresentações de corais aconteçam no coreto, trazendo ainda mais vida ao espaço.

Legenda: De brinquedos a exposição, passando por parques naturalizados, diferentes cenários compõem a Cidade da Criança Foto: Fabiane de Paula

Outro ponto diz respeito ao centro cultural mantido no Castelinho. Com exposição que conta a história da Cidade da Criança, deve receber outras mostras cujo foco é a própria cidade de Fortaleza. “Esse equipamento é tombado desde 1991, mas existe desde 1902. Por isso mesmo, fizemos questão de manter toda a estrutura, respeitando todas as casinhas e árvores. Nada foi mexido”, assegura Cristiane Leitão.

Ela igualmente menciona a plantação de um ipê durante a inauguração, e o incentivo para que crianças nunca deixem de colocar o pé no chão – não à toa, a presença de parques naturalizados, com a presença de areia. O material é tratado e higienizado diariamente. “Tudo isso para dizer que o espaço é para a primeira infância, mas também para toda a família”.

Oásis no Centro

Tocada por diferentes secretarias municipais em parceria com a iniciativa privada, a Cidade da Criança é um destino inadiável sobretudo por aliar divertimento, segurança e desejo de salvaguarda do patrimônio. Para isso, a Guarda Civil mantém posto permanente no local, e há incentivo para que as paredes recém-pintadas do equipamento sejam conservadas.

Administrador do parque, Roberto Mackenzie reforça que há 10 monitores disponíveis para que o brincar infantil aconteça da melhor forma possível. Igualmente, diz que a Cidade da Criança é oportuna sobretudo para estimular nas crianças maior tempo de diversão ao ar livre, em contraste com o uso de telas em casa e outros espaços.

Legenda: Tombado em 1991, espaço da Cidade da Criança existe desde 1902; hoje, equipamento contém duas entradas Foto: Fabiane de Paula

“Tive uma infância na qual a gente sempre andava descalço, subia em árvore, colhia fruto no pé. Se você olhar em volta do parque, não verá uma criança com celular, o que já é algo muito benéfico. Se elas estivessem em casa, com certeza estariam no tablet, computador ou celular”, celebra, recordando o tempo em que estudou no colégio onde hoje está o gabinete da Primeira-Dama. “É uma coincidência bonita”.

“A importância de uma infância bem vivida reflete muito no adulto que seremos. Estamos fazendo nosso trabalho e continuaremos nesse processo: esse é nosso propósito. Se continuarmos assim, as crianças da cidade vão ter a infância semelhante a que eu tive”.

Serviço

Cidade da Criança

Av. Visconde do Rio Branco, 922 - Centro. Funcionamento geral para o público: de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h e das 17h às 19h; sábados, domingos e feriados, de 7h às 19h. Programação especial aos domingos, de 8h às 12h. Entrada gratuita. Mais informações pelas redes sociais da Prefeitura de Fortaleza