Escola Vila das Artes abre inscrição para curso livre de palhaçaria musical

Iniciativa é voltada para artistas com 18 anos ou mais e com experiência nas artes circenses

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Palhaço de rua
Legenda: Interessados podem se inscrever gratuitamente até as 18h do dia 28 de agosto
Foto: Divulgação Vila das Artes

A Escola Pública de Circo da Vila das Artes está com inscrições abertas com 20 vagas para o curso livre Risorquestra Filatômica: Palhaçaria Excêntrica Musical, formação ministrada pelo artista e músico Maurício Rodrigues, o Palhaço Batuta.

A iniciativa é voltada para artistas com 18 anos ou mais e com experiência nas artes circenses. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até as 18h do dia 28 de agosto, preenchendo um formulário online

O resultado final será publicado no site da Vila das Artes no dia 29 de agosto. As aulas serão realizadas de 2 a 25 de setembro, às terças e quintas-feiras, das 18h30 às 21h.

