Escola Vila das Artes abre inscrição para curso livre de palhaçaria musical

A Escola Pública de Circo da Vila das Artes está com inscrições abertas com 20 vagas para o curso livre Risorquestra Filatômica: Palhaçaria Excêntrica Musical, formação ministrada pelo artista e músico Maurício Rodrigues, o Palhaço Batuta.

A iniciativa é voltada para artistas com 18 anos ou mais e com experiência nas artes circenses. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até as 18h do dia 28 de agosto, preenchendo um formulário online.

O resultado final será publicado no site da Vila das Artes no dia 29 de agosto. As aulas serão realizadas de 2 a 25 de setembro, às terças e quintas-feiras, das 18h30 às 21h.

Metodologia

Durante a formação, Maurício Rodrigues conduzirá um método mais "excêntrico" da palhaçaria musical, oferecendo à turma um leque de referências por meio de exercícios, jogos e experimentações que contribuem na criação de números individuais e coletivos.

O curso é realizado pela Vila das Artes, equipamento da Prefeitura de Fortaleza vinculado à Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor) e gerido em parceria com o Instituto Cultural Iracema (ICI), em parceria com o Serviço Social do Comércio do Ceará (Sesc Ceará).