Ipê: conheça os tipos e as cores da árvore considerada símbolo do Brasil

O ipê é uma árvore conhecida como símbolo do Brasil, lembrada principalmente por suas flores de cores intensas como amarelo, roxo e rosa. Os pés de ipês podem ser encontrados em diversas regiões do País, mas a maior parte está concentrada em áreas de cerrado e mata atlântica.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o engenheiro agrônomo José Itamar Frota Júnior* detalhou que a florada da planta ocorre entre o inverno e a primavera. Sendo conhecida pela beleza e resistência, ela tem uma madeira densa e durável.

"O nome ipê tem origem da língua indígena tupi e significa casca dura. O mesmo também é conhecido como pau d’arco, porque antigamente os índios utilizavam a madeira dessas árvores para fazerem os seus arcos de caça e defesa. Ou seja, há muito tempo o ipê é utilizado como matéria-prima em razão da boa qualidade da madeira". José Itamar Frota Júnior Engenheiro agrônomo

Na natureza, ele oferece abrigo para diversas espécies da fauna local, sendo uma árvore de grande porte que pode chegar até a 30 metros de altura. Porém, devido à exploração ilegal, a árvore tem ficado em risco, já que é derrubada para uso na construção civil e na fabricação de móveis.

"Conservar o ipê é essencial para preservar a biodiversidade e o equilíbrio ambiental", afirma José Itamar.

O que é ipê?

O ipê é uma árvore conhecida principalmente pela beleza e exuberância das flores. Presente em todo o Brasil, os ipês integram o grupo das plantas caducifólias. Nesse grupo, as árvores costumam perdem todas as folhas que são, então, substituídas por cachos de flores de cores intensas.

"A típica árvore de Ipê é a denominação de uma grande variedade de espécies do gênero Tabebuia e Handroanthus, sinônimos e ambos da família Bignoniaceae", acrescentou José Itamar.

Legenda: O ipê é considerado uma flor símbolo do Brasil Foto: Shutterstock

Quais são os tipos e quais cores?

As flores dos ipês possuem forma de funil, como se fosse uma pequena corneta. A cor das flores variar a depender das espécies de ipê, podendo ser:

Amarela;

Branca;

Roxa;

Rosa;

Verde.

Ela costuma florescer entre junho e novembro, "começando pela cor roxa e rosa, depois o amarelo e por último o branco", detalha o especialista.

Legenda: Também é possível encontrar as flores em tons de rosa Foto: Davi Rocha

Por que é símbolo do Brasil?

Durante o período de floração, as flores amarelas caem e cobrem o chão, contrastando com o verde da mata brasileira. A similaridade dos tons com da bandeira tornou o ipê um símbolo do Brasil.

Onde costuma ter ipê?

Os ipês são encontrados em todos os biomas do Brasil. Porém, em algumas regiões podem ser encontrados mais ipês de uma cor do que de outra. Dentre as variedades de espécies, estão:

Handroanthus impetiginosus: Ipê roxo;

Ipê roxo; Handroanthus caraíba ou handroanthus albus: Ipê amarelo;

Ipê amarelo; Handroanthus roseoalba ou Tabebuia roseoalba: Ipê branco;

Ipê branco; Tabebuia avellanedae ou Handroanthus avellanedae: Ipê rosa.

Legenda: Os ipês são conhecidos por sua beleza Foto: Nah Jereissati

Tem algum clima mais comum?

As árvores costumam gostar de calor e de sol pleno. Porém, é possível cultivar em todo o Brasil, considerando as condições do clima e solo e a preferência das espécies.

Como plantar?

A propagação do ipê ocorre principalmente através de suas sementes, mas o plantio também pode ser feito por mudas. Algumas espécies de pequeno e médio porte podem ser plantadas nas calçadas.

Legenda: O ipê pode ser encontrado em diversas cores, inclusive branca Foto: José Leomar

Pode plantar na calçada?

O ipê pode, sim, ser utilizado na arborização urbana, já que possui grande potencial paisagístico. No entanto, é preciso realizar um planejamento e considerar que a queda das folhas em determinadas épocas do ano pode comprometer a funcionalidade de sombreamento.

As sombras costumam ser necessárias em cidades mais ensolaradas e quentes, como Fortaleza. "Mas é indiscutível a beleza proporcionada em nossa cidade na época de floração deles, trazendo um verdadeiro festival de cores", conclui Itamar Frota.

*José Itamar Frota Júnior é engenheiro agrônomo, doutor em biotecnologia, mestre em engenharia agrícola, especialista em Arquitetura de Interiores e Paisagismo e Eng. Ambiental e saneamento básico. Também é professor universitário.