Queimadas no Brasil: Entenda por que ocorrem e como afetam o meio ambiente e a saúde

As queimadas no Brasil apresentaram um aumento na Amazônia, Cerrado e Pantanal. Em setembro deste ano, o Brasil concentrou 76% das áreas afetadas pelo fogo em toda a América do Sul. No mesmo período, chegou a ser debatido o endurecimento da pena por atear fogo com intenção criminosa, conforme destacado por Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o Ibama* destacou que esse crescimento afeta diretamente o meio ambiente, ao comprometer a qualidade do ar e gerar diversos problemas respiratórios.

Os incêndios florestais, somados ao desmatamento, podem reduzir a capacidade produtiva das terras, afetando diretamente a agricultura e a pecuária brasileira.

"Esses incêndios florestais são altamente destrutivos, e o Ibama atua diretamente no combate a incêndios florestais, coordenando brigadas especializadas e utilizando monitoramento e fiscalização para prevenir e conter essas ocorrências". Ibama Órgão ambiental

O que é queimada?

As queimadas são uma prática que utilizam fogo para "limpar áreas de vegetação". Ela pode ocorrer de forma controlada e autorizada, ou descontrolada e ilegal.

"A principal diferença entre queimadas e incêndios florestais é que as queimadas são planejadas, enquanto incêndios florestais são fogo fora de controle, causados por condições naturais ou ações humanas, como queimadas que fogem do controle", detalha o Ibama.

A queima controlada é uma técnica regulamentada pelo Ibama, em que usa o fogo para controlar a vegetação, renovar pastagens e reduzir a quantidade de material combustível em áreas conhecidas por serem propensas a incêndios.

O que causam as queimadas?

No caso das queimadas controladas, elas são iniciadas com autorização prévia e seguindo normas para minimizar os riscos ambientais.

Já os incêndios florestais podem começar por:

Causas naturais: com incidência de raios durante tempestades em condições muito secas;

com incidência de raios durante tempestades em condições muito secas; Causas humanas: relacionado ao desmatamento, à expansão agrícola; à renovação de pastagens, fogueiras e até atos criminosos.

Qual motivo dos incêndios na Amazônia?

O Ibama destaca que, no caso da Amazônia, os incêndios estão diretamente relacionados com o desmatamento. A derrubada ilegal de árvores busca abrir espaço para a agropecuária e agricultura.

Onde costumam ocorrer as queimadas no Brasil?

No Brasil, os incêndios ficam concentrados em áreas de vegetação seca e densa, como a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal. Eles costumam estar relacionados a atividades ilegais e a expansão da agropecuária.

O que as queimadas emitem?

Os incêndios florestais emitem diversos de gases poluentes, como dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄) e monóxido de carbono (CO).

Consequências das queimadas para o meio ambiente

Os incêndios florestais causam diversos impactos no meio ambiente, afetando desde a qualidade do ar até a riqueza do solo. O Ibama detalha que ocorre a:

Destruição de habitats;

Perda de biodiversidade;

Intensificação das mudanças climáticas;

Intensificação do aquecimento global;

Poluição do ar.

Além disso, os animais são diretamente afetados, pois muito morrem queimados, incapazes de escapar das chamas. Os moradores das regiões que os incêndios ficam concentrados também sofrem com a fumaça e o fogo, incluindo comunidades indígenas.

Riscos para a saúde

A fumaça dos incêndios está relacionado ao agravamento de doenças respiratórias, como asma e bronquite (mais detalhes, no vídeo abaixo). Além disso, pode aumentar problemas cardíacos, já que as pessoas passam a inalar partículas tóxicas.

Qual o cenário atual de incêndios no território nacional?

No Brasil, o Ibama afirma que "o cenário atual de incêndios é preocupante, com aumento significativo dos incêndios florestais, principalmente na Amazônia, Cerrado e Pantanal".

O crescimento dos focos de incêndio estão relacionados também com as altas temperaturas, secas prolongadas, assim como o aumento do desmatamento.

Quais os tipos de queimadas?

Como apresentado acima, existem dois principais tipos de queimadas:

Queima controlada: ocorre com a autorização e uso de fogo seguindo normas técnicas;

ocorre com a autorização e uso de fogo seguindo normas técnicas; Incêndios florestais: ações ilegais, com queima descontrolada, causando grandes danos para o meio ambiente.

O que aumenta o fogo e a fumaça das queimadas?

A propagação do fogo e da fumaça podem ser intensificadas por ventos fortes, baixa umidade e vegetação seca.

Como prevenir e combater?

A prevenção e o combate de incêndios florestais precisam estar associadas também com:

Conscientização sobre o uso correto do fogo;

Monitoramento de áreas vulneráveis;

Aplicações de boas práticas agrícolas.

Além disso, no caso de incêndios criminosos, o Ibama destaca a importância das brigadas de incêndio para apagar as chamas, o uso de equipamentos aéreos para facilitar a operação e, em todos os casos, a fiscalização rigorosa das atividades ilegais.

O Ibama também conta com o apoio de um monitoramento por satélite.

*Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, responsável por ações de combate aos incêndios florestais no Brasil