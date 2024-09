Com queimadas, chuva preta pode atingir até seis estados

As prolongadas queimadas que atingem o Brasil devem causar uma chuva preta em até seis estados. No Rio Grande do Sul e no Paraná já houve registros de água da chuva escura.

A chuva preta deve atingir São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. As informações são do portal g1.

O Centro-Sul do país passou dias consecutivos sem chuvas. Com o número recorde de queimadas, a chuva prevista deve ser escura devido ao nível de poluição do ar nessas regiões.

As partículas geradas nos incêndios, chamadas de fuligem, penetram nas nuvens de chuva e escurecem a água. A chuva 'contaminada' não é necessariamente tóxica, mas não é indicada para cozinhar, beber ou entrar em contato excessivo com a pele.

Uma análise da chuva escura do Rio Grande do Sul identificou que a água possuía concentração de partículas sólidas sete vezes maior do que o normal. A fuligem percorreu milhares de quilômetros até chegar ao Sul do Brasil, onde encontrou s nuvens de chuva.

Se a água entrar em contato com outros poluentes existentes na atmosfera, poderá se tornar ácida e tóxica. A chuva pode vir como um 'alívio', no momento em que o Brasil vive a pior seca em 70 anos.

Desde 1950, não se registrava uma situação de seca tão grave no país, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (Cemaden).

O levantamento aponta que 3.978 municípios com algum grau de seca, sendo que 201, em condição de seca extrema. A previsão é de que o número suba para 4.583, com 232 em seca severa agora em setembro.

BRASIL EM CHAMAS

O Brasil concentra 76% das áreas afetadas pelo fogo em toda a América do Sul. A informação vem da base de dados do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Segundo levantamento do Inpe do início da semana, pelo menos 60% do território brasileiro está coberto por fumaças.

De janeiro a agosto de 2024 os incêndios no Brasil já atingiram 11,39 milhões de hectares do território do país, segundo dados do Monitor do Fogo Mapbiomas. Do total, 5,65 milhões de hectares foram consumidos pelo fogo apenas no mês de agosto, o que equivale a 49% do montante deste ano.

O Ministério Público Federal (MPF) abriu mais de 190 procedimentos de investigação sobre incêndios florestais e queimadas entre 2023 e 2024. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino pediu maior mobilização no combate das queimadas e determinou medidas.