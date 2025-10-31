Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Uma área rural da cidade de Várzea Alegre, no Ceará, aparece queimada, com troncos carbonizados e pequenas labaredas ainda acesas. Duas pessoas estão no centro da imagem, uma delas com chapéu de palha e enxada, aparentando trabalhar no terreno, enquanto a outra observa. O solo está coberto por cinzas e fumaça, indicando recente queimada.

Ceará

Incêndios deixam ‘cicatrizes’ gigantes no solo de cidades do CE; veja locais

Pesquisa inédita da Funceme revela marcas que equivalem ao tamanho de 6 municípios de Fortaleza.

Nicolas Paulino 29 de Outubro de 2025
Queimadas

Meio Ambiente

Queimadas no Brasil: Entenda por que ocorrem e como afetam o meio ambiente e a saúde

Incêndios florestais comprometem a qualidade do ar e reduzem a capacidade produtiva das terras

Beatriz Rabelo 17 de Outubro de 2024
Prática de reflorestamento

Meio Ambiente

Entenda o que é reflorestamento, como é feito, qual a importância e os objetivos

Aumento de áreas verdes pode contribuir para atenuar as mudanças climáticas

Beatriz Rabelo 03 de Outubro de 2024
Incêndios no Brasil

PontoPoder

Área afetada por queimadas durante 40 anos é do tamanho do Pará, diz instituição em sessão no Senado

A afirmativa ocorreu durante sessão semipresencial no Senado Federal, nesta quarta-feira (25)

Redação 25 de Setembro de 2024
Foto de árvore na primavera

Meio Ambiente

Qualidade do ar pode melhorar com a chegada da primavera; veja a previsão

A estação começou neste domingo (22), às 9h44 no Hemisfério Sul

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo 22 de Setembro de 2024
Incêndios no Brasil

PontoPoder

Em meio a onda de queimadas, Lula institui novas multas para quem provocar incêndios florestais

Decreto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) dessa sexta-feira (20)

Redação 21 de Setembro de 2024
Macaco prego resgatado

País

Filhote de macaco-prego é resgatado das cinzas das queimadas do Pantanal e batizado de 'Fénix'

Animal tem apenas três dias de vida e estava perdido da mãe

Redação 18 de Setembro de 2024
Agentes da Força Nacional

Meio Ambiente

Incêndios florestais serão combatidos pela Força Nacional em seis estados; confira lista

Autorização do Ministério da Justiça é válida por 90 dias

Redação 18 de Setembro de 2024
Representantes dos Três Poderes

PontoPoder

Governo Lula vai destinar R$ 514 milhões para combater incêndios e seca na Amazônia

Recursos serão distribuídos em diversos ministérios

Diário do Nordeste/Agência Brasil 17 de Setembro de 2024
Ministro Dias Toffoli

PontoPoder

Ministro Dias Toffoli é internado com inflamação no pulmão em meio a queimadas em Brasília

Ar do Distrito Federal está impregnado por conta do fogo no Parque Nacional

Redação 17 de Setembro de 2024
