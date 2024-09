Incêndios florestais serão combatidos pela Força Nacional em seis estados; confira lista

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou nesta quarta-feira (18) o uso da Força Nacional de Segurança Pública para atuar no combate a incêndios florestais, por 90 dias.

A operação será realizada nos estados do Amazonas, do Pará, de Rondônia, do Mato Grosso, de Roraima e do Acre. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (18).

Municípios que contarão com o emprego da Força Nacional:

Amazonas : Apuí, Boca do Acre, Humaitá, Lábrea, Manicoré e Novo Aripuanã;

: Apuí, Boca do Acre, Humaitá, Lábrea, Manicoré e Novo Aripuanã; Pará : Altamira, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Ourilândia do Norte e São Félix do Xingu;

: Altamira, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Ourilândia do Norte e São Félix do Xingu; Rondônia : Candeias do Jamari, Nova Mamoré e Porto Velho;

: Candeias do Jamari, Nova Mamoré e Porto Velho; Mato Grosso : Aripuanã, Colniza e Nova Maringá;

: Aripuanã, Colniza e Nova Maringá; Roraima : Caracaraí;

: Caracaraí; Acre: Feijó.

Veja também País Advogado mata mãe e cachorro após família descobrir que ele estuprava sobrinho autista em SP País Deolane tem novo pedido de habeas corpus negado pelo STJ

Trabalho articulado

Os profissionais da Força Nacional vão trabalhar em articulação com os órgãos de segurança pública e defesa social destes seis estados e da União, bem como com os órgãos e entidades públicas responsáveis pela proteção do meio ambiente, nestas localidades.

Especificamente, os efetivos de polícia judiciária e de polícia técnico-científica da Força Nacional de Segurança Pública atuarão em apoio às polícias civis dos estados e à Polícia Federal na investigação e combate das causas de surgimento de incêndios por ação humana.

A quantidade de agentes que atuarão no combate aos incêndios ainda será definida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.