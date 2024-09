Advogado mata mãe e cachorro após família descobrir que ele estuprava sobrinho autista em SP

Um advogado de 39 anos matou a mãe, o cachorro e tirou a própria vida após a família descobrir que ele estuprava um sobrinho autista. O caso aconteceu na noite dessa terça-feira (17), em Guarujá, no litoral de São Paulo. Thiago Felipe de Souza Avanci, autor dos crimes, também era secretário municipal.

Segundo o g1, Thiago era professor de Direito e foi exonerado do cargo público no dia do crime — ele era secretário de Modernização e Transformação Digital de Guarujá.

A TV Tribuna, afiliada da Globo, apurou que o homem foi encontrado morto no quarto da mãe, Sueli Nastri de Souza Avanci, 72, ao lado dela e do cachorro.

Veja também País Candidata a vereadora e irmã foram mortas em MT por símbolo de facção em foto, diz Polícia País Deolane troca advogados e faz novo pedido de habeas corpus no STJ País Thiago Brennand é condenado a 10 anos de prisão por estupro, abusos e ameaças

Estupro de vulnerável

Thiago morava em uma casa pequena no terreno da mãe, que vivia na casa da frente com o neto, vítima dos estupros. De acordo com o g1, a família descobriu que o advogado estuprava o sobrinho após acessar vídeos de um pen drive dele.

Quando souberam o que tinha acontecido, o irmão e a cunhada de Thiago registraram um boletim de ocorrência contra ele por estupro de vulnerável. O homem, porém, foi encontrado morto no dia em que um mandado de busca e apreensão seria cumprido na casa dele.

O Extra afirmou, com base em informações das autoridades de segurança pública de São Paulo, que os crimes foram cometidos durante o deslocamento dos policiais para a residência de Thiago.

Veja também País Saiba quem é Arthur Rondini, investigado por lavagem de dinheiro com bichos empalhados

Relato do adolescente à psicóloga alertou família

Há cerca de 15 dias, o sobrinho do ex-secretário relatou à psicóloga que sentia dores na região do ânus, o que alertou a profissional e os pais do adolescente.

Dias depois, Thiago entregou ao irmão, pai do menino, um envelope com documentos e um pen drive. Nos papéis, ele passava o carro para o nome do sobrinho. Já no pen drive, os familiares encontraram vídeos do advogado estuprando o sobrinho há pelo menos um ano. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

No momento da busca e apreensão, o autor do crime não estava em casa, mas, depois, compareceu à delegacia para prestar depoimento e entregar uma pistola. Ele foi liberado e, horas depois, cometeu assassinato contra a mãe e o cachorro.

Com Thiago, a Polícia apreendeu quatro celulares, um notebook, um pen drive, um revólver, uma adaga e munições.

Quem era Thiago Avanci?

Thiago tinha doutorado em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-doutorado na Università Mediterranea di Reggio Calabria, na Itália. Ele também é pós-graduado em Gestão Pública Municipal, pela Universidade Federal de São Paulo, e atuava como professor de Direito em instituições de ensino de Guarujá.

O currículo do advogado também conta com passagens pela presidência do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente em Guarujá, de 2014 a 2016.