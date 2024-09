Governo Lula vai destinar R$ 514 milhões para combater incêndios e seca na Amazônia

O governo federal irá liberar até quarta-feira (18) um crédito extraordinário de R$ 514 milhões para combater os incêndios florestais que se alastram pelo país. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, e ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, anunciaram a medida nesta terça-feira (17).

Conforme informou Costa, os recursos serão alocados em diferentes ministérios, destinados à compra de equipamentos e à implementação de ações imediatas. A medida provisória que cria o crédito extraordinário deve ser publicada nas próximas horas.]

Veja também PontoPoder Ministro Dias Toffoli é internado com inflamação no pulmão em meio a queimadas em Brasília PontoPoder STF autoriza investigação de ex-ministro Silvio Almeida por assédio sexual

A Casa Civil informou que uma parte dos recursos será destinada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas para reforçar o monitoramento e enfrentamento às queimadas. A partir do recurso extra, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) poderão contratar brigadistas e alugar viaturas e aeronaves.

A Polícia Federal e a Força Nacional de Segurança Pública também deve receber parte do dinheiro para que as investigações e a repressão ao crime ambiental sejam reforçadas.

De acordo com o ministro da Casa Civil, os recursos serão utilizados em colaboração com estados e municípios. Na próxima quinta-feira (19), o governo federal planeja se reunir com os 27 governadores para ouvir suas demandas e solicitações de apoio, visando elaborar um diagnóstico, conforme informou Rui Costa.