Ministro Dias Toffoli é internado com inflamação no pulmão em meio a queimadas em Brasília

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi internado nesta terça-feira (17), em Brasília, com uma inflamação no pulmão. As informações são do g1.

Pessoas próximas ao ministro afirmaram que o ar próximo à casa dele estava impregnado com fuligem em decorrência do fogo no Parque Nacional, uma área de mata preservada em Brasília.

Na segunda e nesta terça, escolas e faculdade cancelaram as aulas no Distrito Federal por conta dos efeitos das queimadas no ar. Médicos recomendaram que a população evite exercícios físicos e a exposição ao ar poluído.

A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar as causas do incêndio. Até segunda-feira (16), a área atingida pelas queimadas era de 2 mil hectares, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).