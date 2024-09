A 20 dias das eleições, TSE recomenda a atualização do aplicativo e-Título

Faltando 20 dias para eleições municipais de 2024, a Justiça Eleitoral recomendou eleitores a atualizarem o aplicativo e-Título, versão digital do título de eleitor. A plataforma facilita na hora da votação, garantindo maior tranquilidade e facilidade na participação do pleito, que ocorre em 6 de outubro.

Para realizar o procedimento, é preciso acessar a aba de atualização de aplicativos nas lojas virtuais Google Play e Apple Store, a depender do tipo de celular, e clicar em "atualizar". Fazendo isso, o e-Título já estará com a versão mais recente disponível.

Eleitores que não possuem o cadastro biométrico, é preciso apresentar um documento oficial com foto quando for apresentador o aplicativo no dia da votação. Quem desejar usar apenas o e-Título, o perfil no aplicativo precisa vir com foto, o que só é possível por meio de cadastramento biométrico prévio na Justiça Eleitoral.

Funcionalidades

O e-Título permite obter a via digital do título de eleitor e o acesso rápido a informações cadastradas na Justiça Eleitoral.

Desde que foi lançado, no fim de 2017, o aplicativo ganhou diversas funcionalidades. Além de consultar o local de votação, é possível emitir certidões; justificar ausência no pleito; acessar e emitir guias para pagamento de multas; autenticar documentos emitidos pela Justiça Eleitoral; e inscrever-se como mesário voluntário.